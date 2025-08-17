„Sie fühlen sich wieder jung“: 35-Jährige verdient Vermögen mit Senioren-Sex

Eine 35-jährige Amerikanerin hat eine ungewöhnliche Nische in der Erwachsenenunterhaltung für sich entdeckt. Tiffany aus Wisconsin verdient ihr Geld damit, intime Begegnungen mit Senioren zu filmen und diese auf einer Erwachsenenplattform zu teilen. Sie sieht ihre Tätigkeit nicht nur als lukratives Geschäftsmodell, sondern auch als eine Art sozialen Dienst für ältere Herren.

Die Amerikanerin hat sich auf Männer im Rentenalter spezialisiert und teilt offen ihre Strategien, wie sie Kontakte in Seniorenheimen knüpft. Ihrer Meinung nach bietet sie den Männern eine willkommene Abwechslung vom Alltag. „Viele hatten seit Jahrzehnten keine Nähe mehr erlebt“, erklärt sie ihre Motivation.

Bewährte Methode

Wie Tiffany im Gespräch mit dem „Daily Star“ verriet, glaubt sie, eine Marktlücke entdeckt zu haben. Um die Senioren für ihre Filmaufnahmen zu gewinnen, hat sie eine bewährte Methode entwickelt: „Ich lade sie zum Essen ein, das schafft Vertrauen“, schildert sie ihre Vorgehensweise. Diese persönliche Zuwendung sei der Schlüssel zu ihrem Erfolg.

Die 35-Jährige empfindet ihre Arbeit als sinnstiftend. Besonders berührt habe sie die Rückmeldung eines älteren Herrn, der ihr gestand, sich durch ihre Zuwendung wieder jugendlich zu fühlen. Tiffany bevorzugt reifere Männer auch aus persönlicher Überzeugung: „Sie haben mehr Lebenserfahrung und sind unkomplizierter als jüngere“, betont sie.

Lukratives Geschäft

Neben Rentnern widmet sich Tiffany nach eigenen Angaben auch anderen Zielgruppen wie selbsternannten „Nerds“ und Männern, die sich gesellschaftlich übersehen fühlen. Mit ihren Aktivitäten verdient sie nach eigenen Angaben umgerechnet etwa 19.000 Euro wöchentlich – eine Angabe, für die keine unabhängige Bestätigung vorliegt. Für die Zukunft plant sie, ihre Präsenz auf Online-Plattformen auszubauen und möchte eines Tages als verführerische „TikTok-Oma“ bekannt werden.

Die Erwachsenenunterhaltungsbranche hat in den vergangenen Jahren durch spezialisierte Plattformen erhebliches Wachstum verzeichnet. Content-Ersteller entwickeln zunehmend Nischenzielgruppen und unkonventionelle Geschäftsmodelle, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Wie nachhaltig und verbreitet solche spezialisierten Ansätze sind, bleibt jedoch schwer einschätzbar.