Blutiger Horror im Westbahnhof: Mann sticht wahllos auf Passanten ein

Ein 30-jähriger Mann aus Somalia wurde am Europaplatz in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von Beamten der Bereitschaftseinheit Wien verhaftet. Der Vorfall ereignete sich gestern gegen 21.00 Uhr. Dem Mann wird vorgeworfen, zuvor im Westbahnhof mehrere Personen mit einem Messer attackiert zu haben.

Bei dem Angriff wurden drei Männer verletzt. Zwei der Opfer erlitten Stichverletzungen – einer im Hals-, der andere im Bauchbereich. Das dritte Opfer wurde durch einen Kopfstoß verletzt. Die drei Männer im Alter von 48 und zweimal 51 Jahren wurden nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus transportiert.

📍 Ort des Geschehens

Unbekanntes Motiv

Die Opfer gaben an, dass sie den Angreifer nicht kannten und vor der Tat keinerlei Interaktion mit ihm hatten. Laut Medienberichten sind die drei verletzten Männer der dortigen Alko- und Obdachlosenszene zuzurechnen. Die Polizei teilte mit, dass die Hintergründe der Tat bislang im Dunkeln liegen.

Die Ermittlungen zu dem Fall werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, geführt und dauern an.