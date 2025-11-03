So finden Junge ihren Traumberuf!

Jetzt im Herbst müssen unsere 13-, 14-Jährigen herausfinden, was sie nach der Mittelschule oder der Gymnasium-Unterstufe machen. Die Arbeiterkammer hilft dabei – mit ihrer Bildungs- und Berufsinfomesse L14 in Wien.

Leicht ist es nicht, die richtige Lehre, die richtige Schule zu finden. Es gibt zu wenige Lehrstellen, und die Wunschschule ist oft nicht ums Eck. Da ist es wichtig, zu wissen, was zu einem passt. Infos gibt’s dazu auf der AK Bildungs- und Berufsinfomesse L14 von 12. bis 15. November im Bildungszentrum der Arbeiterkammer Wien.

Nicht allein

AK Präsidentin Renate Anderl: „Wir lassen unsere jungen Leute bei der wichtigen Entscheidung für ihren Beruf nicht allein. Deshalb bieten wir auf der Messe beste Berufsinfo je nach dem Interessenstyp der Jugendlichen.“

AK Präsidentin Renate Anderl bei der AK Berufsinfomesse: „Wir lassen unsere jungen Leute bei der Berufswahl nicht allein.“ FOTO: AK Wien

Beste Berufsinfo

Los geht’s damit, dass die Besucherinnen und Besucher am besten bereits vor der Messe herausfinden, welcher Interessenstyp sie sind – vom Typ Gestalterin oder Gestalter bis hin zum Typ Helferin oder Helfer. Das geht mit der App Jopsy von der AK, zu finden im App Store, auf Google Play oder unter www.jopsy.at. Dann gibt’s für jeden Typ einen eigenen Info-Pfad – mit Infos über weiterführende Schulen, Lehre und Berufe, die zum Typ passen.

Für jede und jeden etwas

Die AK will, dass unsere Jungen die richtige Ausbildung finden. Dafür stellt sie die ganze Arbeitswelt vor. Weil: „Wir wollen, dass auch und gerade bei der Berufswahl alle gleiche Chancen haben“, sagt die AK Präsidentin.

AK Bildungs- und Berufsinfomesse L14 12.-15. November 2025. Eintritt frei!

Öffnungszeiten für Familien

Freitag 14:30 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 17 Uhr – im AK Wien Bildungszentrum, 1040, Theresianumgasse 16-18.

Alle Infos unter www.L14.at