! Achtung Warnung ! Verstörende Bilder von Gewalt zu sehen !

Die Kremlführung um Präsident Putin präsentierte die Ukraine als Schuldigen des Angriffs auf die Konzerthalle Crocus City Hall. Nun steht sie selbst in der Kritik. Den Behauptungen Moskaus stehen Bekennerschreiben und ein Video des islamistischen IS gegenüber. Die Warnungen US-amerikanischer Geheimdienste wurden von Putin noch im Vorfeld als „offene Erpressung“ (Putin) abgetan – eine Einschätzungsweise, die nun hinterfragt wird.

Zweifel an der Glaubwürdigkeit

Die in der Öffentlichkeit präsentierten mutmaßlichen Täter zeigen deutlich, welche Methoden in Putins Russland Anwendung finden. Sichtbare Verletzungen und Foltervorwurfe werfen ein dusteres Licht auf die so proklamierte „Rechtsstaatlichkeit“. Ein Abgeschnittenes Ohr, elektrogefolterte Gefängnisinsassen – Bilder, die die Weltöffentlichkeit schockieren und Zweifel an der Zuverlässigkeit der so erlangten Geständnisse säen.

Antwort auf den Terror?

Dmitri Medwedew, engster Vertrauter Putins und selbst ehemaliger Präsident, ließ mit markigen Worten keinen Zweifel an dem rigorosen Kurs Russlands: „Wir werden jeden einzelnen rächen. Und diejenigen, die daran beteiligt sind, unabhängig von Herkunftsland und Status, sind jetzt unser wichtigstes und legitimes Ziel. Wartet nur, ihr Bastarde.“ (Dmitri Medwedew). Möglicherweise soll eine harte Vorgehensweise auch dem russischen Volk als Zeichen einer vermeintlichen Vergeltung dienen.

Die Moskauer Bevölkerung hat inmitten dieser Tragödie ihre Menschlichkeit und Solidarität unter Beweis gestellt. Angesichts der schweren Vorwurfe gegen die Regierung appellierte sie an die Verantwortlichen, mit Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit vorzugehen, um nicht nur die Opfer des Terroranschlags zu ehren, sondern auch die Werte eines rechtschaffenen Staates zu wahren.