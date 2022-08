So geht das Packen außer Kontrolle! (FOTO)

In Anbetracht des längeren Aufenthalts an den Grenzen und der für diese Zeit charakteristischen Menschenmassen hatten alle, die in der Schlange standen, um zum Schalter des Zollbeamten zu gelangen und ihre Reise fortzusetzen, genügend Zeit, sich umzusehen und einige unglaubliche Szenen festzuhalten.

So wurde ein Tourist aus Bulgarien wegen seines Gepäcks beim Warten auf den Grenzübertritt fotografiert.

Auf der Rückseite des Autos, also, wie es auf den ersten Blick scheint, auf der für den Transport von Fahrrädern vorgesehenen Fläche, gelang es diesem Touristen, zahlreiche Koffer und Taschen zu packen, von denen aus das Auto von hinten betrachtet fast unsichtbar ist.

Ein paar Koffer und Reisetaschen, ein paar große Taschen vom Flohmarkt und mit Seilen verschnürte Taschen könnten kaum die notwendige Ausrüstung für einen Urlaub sein.

Das Foto, das die sozialen Netzwerke erreichte, sorgte für Lacher.