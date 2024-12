So könnt ihr mit dem Schlüssel-Trick eure verstopfte Nase befreien

Erkältungen gehören in der kalten Jahreszeit nahezu zu den unvermeidlichen Begleitern, und besonders unangenehm ist oft die verstopfte Nase. Viele greifen in ihrer Not schnell zu Nasensprays, doch es gibt auch alternative Möglichkeiten zur Linderung, die ohne Medikamente auskommen.

Johannes Greten vom Institut für Chinesische Medizin in Heidelberg bietet eine unkomplizierte Lösung an, die auf dem Prinzip der Akupressur basiert. Mit einem einfachen Schlüssel und wenigen Handgriffen kann die Nasenatmung befreit werden. Greten erklärt, dass sich dieser Trick auf das sogenannte „Magische Dreieck“ rund um die Nebenhöhlen konzentriert.

Die Durchführung ist einfach: Zu Beginn wird der Schlüssel an die Nasenseite angesetzt, die besonders verstopft ist. Der Schlüssel wird dann achtmal in die eine und achtmal in die entgegengesetzte Richtung gedreht. Diese Bewegung wird anschließend noch einmal in der umgekehrten Richtung wiederholt. Danach erfolgt die gleiche Behandlung auf der anderen Nasenseite.

Zusätzliche Stimulation an der Stirn

Nach der Behandlung der Nasenpartie wird ein Reflexpunkt auf der Stirn behandelt, der sich oberhalb der Augenbrauen in der Mittellinie befindet. Auch hier wird das 3-mal-8-Drehprinzip angewandt. Laut Greten sollte diese Kombination an Griffen die Nasengänge bereits nach einer Minute merklich befreien. Für eine bessere und anhaltende Wirkung empfiehlt es sich, die Methode bis zu dreimal zu wiederholen.

Diese Technik ermöglicht es, ohne Medikamente schnell und effektiv die Nasenatmung zu verbessern, was insbesondere bei einer Erkältung eine spürbare Erleichterung verschafft.