So lange bleiben Drogen wirklich im Blut, in den Haaren und im Urin!

Ein vermeintlich harmloses Wochenende in den Niederlanden kostete Thomas P. seinen Führerschein. Der Drogentest in Vorarlberg war positiv – obwohl sein THC-Konsum Tage zurücklag.

Nach einem Wochenendausflug in die Niederlande geriet der 27-jährige Feldkircher Thomas P. in eine folgenreiche Polizeikontrolle in Bludenz. Er hatte während seines Aufenthalts in den Niederlanden THC-haltige „Brownies“ konsumiert – in der irrtümlichen Annahme, dass dies keine Konsequenzen für ihn haben würde. Bei der Verkehrskontrolle in Vorarlberg willigte er in einen Drogentest ein, obwohl sein Konsum bereits zwei Tage zurücklag und er sich fahrtüchtig fühlte. Das Ergebnis: eine positive Blutprobe, gefolgt von einem langwierigen behördlichen Verfahren und dem Verlust seiner Fahrerlaubnis.

Die Problematik liegt in der komplexen Nachweisbarkeit von Rauschmitteln im menschlichen Körper. Bei Urintests werden hauptsächlich Abbauprodukte erfasst, die besonders bei fettlöslichen Substanzen wie Cannabis über mehrere Wochen nachweisbar bleiben können. Experten plädieren für differenziertere Bewertungsmethoden, da ein positives Testergebnis nicht zwangsläufig auf eine aktuelle Beeinträchtigung hinweist. Die politischen Entscheidungsträger zögern jedoch bei Reformen, da die objektive Messung von Fahruntüchtigkeit eine Herausforderung darstellt.

Nachweisbarkeit im Haar

Drogenrückstände können sich auch in der Haarwurzel festsetzen und dort über längere Zeiträume nachweisbar bleiben. Ein Zentimeter Haarwuchs entspricht dabei etwa einem Monat Konsumgeschichte. Selbst einmaliger Konsum hinterlässt nachweisbare Spuren. Basische Substanzen wie Kokain oder Amphetamine lagern sich besonders effektiv in Haarstrukturen ein, wobei dunkles Haar tendenziell mehr Rückstände speichert als helles.

Der Haarzyklus durchläuft drei Stadien: Wachstums-, Übergangs- und Ruhephase. Auch in der Ruhephase, wenn kein Wachstum mehr stattfindet, bleiben die eingelagerten Substanzen erhalten. Selbst frisch rasiertes Haar kann noch Spuren früheren Konsums aufweisen.

Testverfahren und Grenzen

Haartests können theoretisch durch externe Faktoren wie Passivrauchen beeinflusst werden. Moderne Labormethoden können solche Verunreinigungen zwar identifizieren, sie gelten jedoch als Ausschlusskriterium bei Abstinenznachweisen. Die Nachweisbarkeit verschiedener Substanzen wie THC, Kokain oder Amphetamin variiert erheblich – im Blut sind sie meist nur für Stunden oder wenige Tage nachweisbar, im Urin bis zu mehreren Wochen.

Haaranalysen ermöglichen hingegen einen Rückblick über Monate. Entscheidend für die Nachweisdauer sind nicht nur die Art der Substanz, sondern auch Konsumhäufigkeit und -menge.

Die Vorstellung, ein freies Wochenende reiche für eine vollständige Entgiftung des Körpers, erweist sich – wie im Fall von Thomas P. – oft als Trugschluss.