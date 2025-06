Menschenwerk verändert Erdrotation: Chinas Mega-Damm macht Tage länger

Die gewaltige Wassermasse des Drei-Schluchten-Damms verändert nicht nur Chinas Energielandschaft, sondern beeinflusst sogar die Rotationsgeschwindigkeit unseres Planeten.

Der Drei-Schluchten-Damm in China stellt nicht nur ein kolossales Energieprojekt dar, sondern beeinflusst nachweisbar die physikalischen Eigenschaften unseres Planeten. Mit seinen 175 Metern Höhe und einem Fassungsvermögen von 22 Milliarden Kubikmetern Wasser repräsentiert das Bauwerk am Yangtse-Fluss, westlich der Stadt Wuhan, die leistungsstärkste Wasserkraftanlage weltweit. Während die Anlage Millionen Haushalte mit Elektrizität versorgt, zeitigt sie zugleich tiefgreifende Auswirkungen auf Ökosysteme und Gesellschaft.

Gesellschaftliche Dimension

Für die Realisierung des Projekts mussten 13 Städte und 140 Gemeinden dem Wasser weichen, was zur Umsiedlung von mehr als 31 Millionen Menschen führte. Die finanzielle Dimension des Vorhabens belief sich auf über 200 Milliarden Yuan (chinesische Währung), was etwa 32 Milliarden US-Dollar entspricht. Trotz dieser enormen Kosten nimmt das Bauwerk eine Schlüsselrolle in Chinas Energieversorgungsstrategie ein.

Bei maximaler Kapazitätsauslastung produziert die Anlage täglich rund 0,54 Terawattstunden Elektrizität – ausreichend, um den monatlichen Strombedarf von 5,4 Millionen Haushalten zu decken.

Planetare Auswirkungen

Aus wissenschaftlicher Perspektive offenbart der Staudamm bemerkenswerte Phänomene: Der NASA-Geophysiker Dr. Benjamin Fong Chao erläutert, dass die immense Wassermasse Einfluss auf die Rotation unseres Planeten nimmt. Bei vollständiger Befüllung des Reservoirs verlängert sich die Tagesdauer – wenn auch nur minimal – um etwa 0,06 Mikrosekunden.

Der Drei-Schluchten-Damm verkörpert somit nicht nur ein technisches Großprojekt, sondern veranschaulicht eindrücklich, wie massiv menschliche Eingriffe die natürlichen Prozesse unseres Planeten verändern können.