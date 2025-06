+++BREAKING NEWS+++ Schusswaffe: Amoklauf an Grazer Schule

Dramatische Szenen in Graz: An einer Schule in der Dreierschützengasse läuft ein Großeinsatz nach einem Amoklauf. Es gibt mindestens ein Todesopfer.

In Graz ist derzeit ein Großeinsatz im Gange, nachdem es an einer Schule in der Dreierschützengasse zu einem Amoklauf gekommen ist. Nach ersten Informationen wurde mindestens ein Todesopfer bestätigt.

Mehrere Einheiten der Spezialeinheit Cobra sind auf dem Weg zum Einsatzort. Den vorliegenden Berichten zufolge soll der Täter bei dem Einsatz angeschossen worden sein.

Die Behörden haben bislang keine weiteren Details zu dem Vorfall bekanntgegeben.

Weitere Informationen werden erwartet, sobald die Lage vor Ort unter Kontrolle ist.