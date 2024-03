So spart ihr bei Online-Buchungen bis zu 25 Prozent

Sparen Sie bis zu 25 Prozent bei Ihrer nächsten Urlaubsbuchung. Wie das geht? Mit einer VPN-Verbindung. Eine Untersuchung zeigt, dass österreichische IP-Adressen auf Buchungsplattformen mehr zahlen. Doch das lässt sich umgehen.

Ein VPN, oder virtuelles privates Netzwerk, ist ein nützliches Tool, das Ihrem Gerät eine andere IP-Adresse zuweist. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Wien und nutzen ein VPN-Netzwerk in den USA. Für die Online-Welt sieht es so aus, als ob Sie in den Staaten surfen. Sie können sogar zwischen verschiedenen Ländern wechseln. Dies ermöglicht es Ihnen, regionale Preisunterschiede bei Online-Buchungen zu umgehen.

Die wahren Kosten von Urlaubsbuchungen

Das Cybersicherheitsunternehmen NordVPN hat dieses Phänomen genauer unter die Lupe genommen. Mit VPN-Verbindungen in verschiedenen Ländern haben sie nach Reiseangeboten gesucht und die Preise verglichen. Das Ergebnis: Mit einer österreichischen IP-Adresse zahlt man bei Buchungsplattformen wie booking.com bis zu 25 Prozent mehr.

Wie Sie selbst mit VPN Geld sparen können

Die Experten von NordVPN haben konkrete Beispiele ermittelt: Bei der Buchung eines Doppelzimmers in Palma auf Mallorca sparen Sie 127 Euro, bei einem Zimmer in der Prager Innenstadt 70 Euro und bei einem Hotelzimmer in Tiflis, Georgien, sogar 184 Euro. Auch bei Flügen können Sie 30 Euro und mehr einsparen, wenn Sie ein VPN nutzen, um Ihren Standort zu verändern.

Sie fragen sich jetzt sicher, wie Sie diesen Trick selbst anwenden können. Es ist ganz einfach: Wählen Sie einen VPN-Anbieter, laden Sie die Software herunter und verbinden Sie sich mit einem Server in einem Land Ihrer Wahl. Rufen Sie dann die Reiseangebote erneut auf und notieren Sie sich die Preise. Wechseln Sie dann zu einem anderen Land und vergleichen Sie die Preise erneut. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie sparen können!