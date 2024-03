Mann wandert von Serbien zu Fuß nach Paris, um olympische Medaille zu erobern

Der 76-jährige Milovan Milutinovic, auch bekannt als der „Uzicker Superman“, hat sich auf eine Fußreise von Uzice nach Paris aufgemacht, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Mit einer beeindruckenden sportlichen Vergangenheit und dem Guinness-Rekord für das Laufen von 100 Metern mit 200 kg Last, plant er, eine ähnliche Leistung bei den Spielen zu erbringen. Seine Reise führt ihn durch sieben Länder und über 2.700 km, eine Herausforderung, die er trotz fehlender Unterstützung aus seiner Heimatstadt mit Entschlossenheit und Optimismus angeht.

Milovan Milutinovic, der „Uzicker Superman“, ist kein Unbekannter in der Welt des Sports. Mit 76 Jahren hat er eine beeindruckende sportliche Karriere hinter sich, einschließlich eines Guinness-Weltrekords, den er 2012 in London aufstellte, als er 100 Meter mit 200 kg Last in 1 Minute und 33,9 Sekunden lief. Nun hat er sich auf eine neue Herausforderung eingelassen: eine Fußreise von seiner Heimatstadt Uzice nach Paris, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

„Ich breche hier nach Paris auf, um die Olympischen Spiele zu erreichen, die am 26. Juli stattfinden. Ich werde etwa 2.700 km durch sieben Länder zurücklegen. Ich sollte bis zum 1. Juli ankommen, etwa zwanzig Tage vor Beginn der Olympischen Spiele“, sagte Milovan. Sein Ziel ist es, bei den Spielen 100 Meter mit einer Last zu laufen, eine Disziplin, die er als Hommage an die ersten Olympischen Spiele von 1896 sieht.

Die Vorbereitung auf diese Reise war intensiv. „Ich bin jeden Tag 25 km zu Fuß zur Jelova Gora gegangen und habe jeden zweiten Tag im Fitnessstudio trainiert. Mein Blutdruck ist ausgezeichnet, und das habe ich auch vor ein paar Tagen hier im Stadion überprüft“, erzählt Milovan. Trotz seines Alters ist er in hervorragender körperlicher Verfassung und bereit für die Herausforderungen, die vor ihm liegen.

Doch die Reise ist nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine emotionale. Milovan ist enttäuscht über die fehlende Unterstützung aus seiner Heimatstadt. „Viele haben mir versprochen, dass sie kommen würden, viele haben auch finanzielle Hilfe versprochen, aber jetzt sehe ich mit 76 Jahren endlich, wer mein wahrer Freund ist“, sagte er.

Trotz dieser Enttäuschung bleibt Milovan optimistisch und entschlossen. Mit einem 22 kg schweren Rucksack, gefüllt mit dem Nötigsten für die Reise, und der serbischen Flagge in der Hand, hat er sich auf den Weg gemacht. Seine Route führt ihn über Kadinjaca, Zvornik, Banja Luka, Postojna, Udine, Italien und Lausanne nach Paris.

Milovan Milutinovic ist ein Beispiel für Entschlossenheit und Durchhaltevermögen. Mit 76 Jahren nimmt er eine Herausforderung an, die viele Menschen in seinem Alter nicht einmal in Betracht ziehen würden. Seine Geschichte ist eine Inspiration für alle, die glauben, dass Alter nur eine Zahl ist und dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verfolgen.