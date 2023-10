So wird der November für euer Sternzeichen!

Ob es um Liebe, Karriere oder persönliches Wachstum geht – wir alle sind neugierig, was die Zukunft für uns bereithält. KOSMO wirft euch einen genaueren Blick auf das Monatshoroskop und enthüllt, was die Sterne für den kommenden Monat bereithalten.

Widder (21.3 – 20.4)

Im November trifft der Widder in der Arbeit auf Hindernisse und Missverständnisse. Möglicherweise versucht euch jemand zu betrügen, aber mit etwas Intuition erkennt ihr eure wahren Freunde. Nutzt den Monat zum Lernen. Sucht Wege, mehr zu verdienen und zu sparen. Bittet um Rat, wenn es nötig ist. Achtet auf eure Gesundheit und vermeidet Migräne und Zahnschmerzen.

KOSMO-RAT: Trefft keine überstürzten Entscheidungen!

Stier (21.4 – 20.5)

Die Stiere spüren den Wunsch, ihr Leben zu verändern. Sie konzentrieren sich auf ihre Gesundheit, vor allem aufgrund kleinerer gesundheitlicher Probleme. Achtet auf eure Ernährung, damit ihr genügend Energie habt. Diese Zeit ist aufgrund eurer Kreativität gut für kleinere Renovierungsarbeiten zu Hause, aber vermeidet größere Projekte, denn dafür fehlt euch im Moment die Konzentration.

KOSMO-RAT: Nehmt euch Zeit, euch auszuruhen.

Zwillinge (21.5 – 21.6)

Dank eurer angenehmen Art werdet ihr neue Freundschaften schließen, die vielleicht auch zu einer beruflichen Zusammenarbeit führen können. Achtet darauf, was ihr sagt, denn es ist wichtig. Körperlich seid ihr in guter Verfassung und könnt euch auch auf anspruchsvollere sportlichere Unternehmungen einlassen. Geht vorsichtig mit eurem Geld um, aber spart vor den Feiertagen nicht an gutem Essen und Bildung.

KOSMO-RAT: Konzentriert euch auf die Stärkung eures Immunsystems.

