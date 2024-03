Sofra eröffnet neue Filiale in Wien und verlost 4x Iftarboxen im Wert von 100 Euro

Sofra eröffnet eine brandneue Filiale im 10. Bezirk, einem der größten Bezirke Wiens! Zur Feier dieser aufregenden Eröffnung verlosen KOSMO und Sofra einen exklusiven Gutschein im Wert von 100 Euro!

Sofra erweitert sein Angebot und eröffnet eine neue Filiale in Favoriten, einem der größten Bezirke Wiens. Die neue Adresse befindet sich in der Laxenburgerstraße 95. Mit dieser Expansion will Sofra ihren Gästen in diesem lebendigen Viertel die Möglichkeit bieten, die köstlichen Speisen und die gastfreundliche Atmosphäre zu genießen.

Zu Beginn bietet Sofra eine limitierte, aber sorgfältig ausgewählte Speisekarte an. Bald werden jedoch das gesamte Sortiment, einschließlich Frühstücksoptionen und neuen Gerichten, verfügbar sein.

Ihr könnt bereits jetzt die köstlichen Gerichte per Telefon oder über Foodora bestellen. Sofras Liefergebiet umfasst die Bezirke 5., 10., 11. und 12.

Insidertipp: Nutzt den Parkplatz gegenüber von Billa Plus, der euch 2 Stunden lang kostenlos zur Verfügung steht.

Und vergesst nicht: Ein Iftar-Gutschein für 4 Personen (4x Iftarboxen) im Wert von 100 Euro wartet darauf, von euch gewonnen zu werden! Der Gutschein ist nur in der Laxenburgerstraße 95 und bis zum 8. April gültig.

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 4x Iftarboxen im Wert von 100 Euro am 2. April 2024. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung