Sohn (17) flüchtet zur Polizei – Vater wollte ihn zum Mörder machen

Zwischen Familienbanden und Gewaltauftrag – ein 17-Jähriger wehrt sich gegen seinen Vater, der ihn zur Tötung der eigenen Schwester angestiftet haben soll.

Ein 46-jähriger Mann aus Wurster Nordseeküste befindet sich in Untersuchungshaft, nachdem er versucht haben soll, seinen 17-jährigen Sohn zur Tötung der eigenen Tochter anzustiften. Als Motiv nannte die Polizei Cuxhaven eine angebliche „Verletzung der Familienehre“. Der Vorfall wurde bekannt, als der Jugendliche am Dienstagnachmittag eine Polizeiwache aufsuchte und seinen Vater anzeigte. Dabei gab er an, dieser habe ihn beauftragt, seine 19-jährige Schwester umzubringen.

Schnelle Festnahme

Nach der Anzeigenerstattung leiteten die Behörden sofort Fahndungsmaßnahmen ein und nahmen den Beschuldigten noch am Abend des 9. September vorläufig fest. Ein Haftrichter ordnete anschließend Untersuchungshaft wegen des Verdachts der versuchten Anstiftung zum Mord an. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass die Polizei bereits eine Woche zuvor wegen häuslicher Gewalt in der Familie im Einsatz war. Damals wurde dem Vater ein Wohnungsverweis erteilt.

Rechtliche Grundlagen

Im deutschen Strafrecht liegt eine versuchte Anstiftung zum Mord vor, wenn jemand einen anderen zu einem Mord zu bestimmen versucht, dieser aber die Tat nicht ausführt. Nach § 30 Abs. 1 StGB ist bereits der Versuch der Anstiftung strafbar – unabhängig davon, ob die angestiftete Person die Tat tatsächlich ausführt. Da der 17-Jährige als minderjährig gilt und ein Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Vater besteht, kann das Gericht nach dem Jugendgerichtsgesetz mildernde Umstände berücksichtigen.

Polizeiliche Anerkennung

„Es verdient höchste Anerkennung, dass ein Jugendlicher in einer solch schwierigen und belastenden Situation den Mut findet, sich an die Polizei zu wenden“, erklärt Mordermittler Stephan Hartmann von der Polizeiinspektion Cuxhaven. Die Anordnung der Untersuchungshaft zeige zudem unmissverständlich, dass Polizei und Justiz den Sachverhalt „mit größter Ernsthaftigkeit behandeln und konsequent verfolgen“.