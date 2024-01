Sohn enthauptet Vater und zeigt Kopf auf YouTube!

In einem schockierenden Fall aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania enthauptete ein 32-jähriger Mann seinen 68-jährigen Vater und präsentierte dessen Kopf in einem YouTube-Video. Der Täter, Justin M., behauptet, die Politik von US-Präsident Joe Biden habe ihn zu dieser grausamen Tat getrieben.

In der Stadt Levittown, nahe Trenton, ereignete sich eine abscheuliche Tat, die die Grenzen des Vorstellbaren sprengt. Ein 32-Jähriger enthauptete seinen eigenen Vater, Michael M., in dessen Wohnhaus. Kurz nach der Tat wandte sich der Sohn mit einem verstörenden Video an die Öffentlichkeit.

Selbsternannter Messias

In dem 14-minütigen Video, das nach seiner Veröffentlichung für sechs Stunden auf YouTube zu sehen war, offenbarte Justin M. seine radikalen Ansichten. Er bezeichnete sich selbst als Messias und präsentierte den Kopf seines Vaters in einer blutigen Plastiktüte, die er in einem silbernen Behälter hielt. „Viele sehen in mir den Messias und wollen mich als Präsidenten“, erklärte er in dem Clip.

Er machte die Bundesregierung für den „wütenden Mob“ und die Migranten verantwortlich, die seiner Meinung nach die Vereinigten Staaten zerstören. Er äußerte sich auch gegen „Globalisten und Kommunisten“ und behauptete, dass „Gewalt die einzige Lösung für den Verrat“ sei.

Vater als Verräter bezeichnet

In einer erschreckenden Szene des Videos verkündete Justin M.: „Das ist der Kopf von Mike M., 20 Jahre lang Bundesbeamter und zugleich mein Vater. Er schmort jetzt als Verräter an seinem Land in der Hölle.“ Die Behauptung, dass sein Vater ein Bundesbeamter war, konnte von der Polizei bislang nicht bestätigt werden.

Zudem äußerte er sich kritisch über die Wirtschaft und behauptete, sie stehe „kurz vor der Zerstörung“. Er fügte hinzu, dass sich die meisten Amerikaner „den amerikanischen Traum nicht mehr leisten können“. In einem schockierenden Aufruf bot er eine Belohnung von einer Million Dollar für die Ermordung hochrangiger Beamter an, darunter FBI-Direktor Christopher Wray und der ehemalige Generalstaatsanwalt Bill Barr.

Nach der Veröffentlichung des Videos nahm die Polizei Justin M. wenige Stunden später fest. Die Ermittlungen in diesem verstörenden Fall laufen noch, insbesondere hinsichtlich der Behauptungen des Täters über die berufliche Vergangenheit seines Vaters.