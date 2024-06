Sommer-Styles: Das sind die Trends des Jahres 2024

Die Sonne strahlt, die Temperaturen steigen – der Sommer ist nur noch einen Wimpernschlag entfernt. Die perfekte Zeit also, um die Garderobe entsprechend anzupassen und die neuesten Trends zu entdecken. Gerade in der warmen Jahreszeit sehnen wir uns nach luftiger Kleidung, leuchtenden Farben und trendigen Accessoires, die sowohl Stil als auch Komfort bieten. Ein kleiner Spoiler: Die Sommertrends 2024 bieten für jeden Geschmack etwas Besonderes.

Kleine Accessoires sind ganz groß

Im Sommer 2024 spielen kleine Accessoires eine große Rolle und verleihen jedem Outfit das gewisse Etwas. Ob minimalistische Schmuckstücke, auffällige Haarspangen oder praktische Mini-Taschen – die trendigen Details sind unverzichtbar für einen modischen Look. Dieses Jahr stehen vor allem zarte Ketten, filigrane Armbänder und minimalistische Ringe hoch im Kurs. Besonders beliebt sind individuelle Stücke, die personalisiert werden können, wie etwa mit Initialen oder kleinen Anhängern. Doch auch Haarspangen und -bänder erleben ein echtes Comeback und setzen verspielte Akzente. Von glänzenden Perlen- und Strassverzierungen bis zu bunten Stoffmustern – diese kleinen Helfer sorgen im Handumdrehen für eine stilvolle Frisur und sind perfekt für heiße Sommertage geeignet. Das Outfit wäre natürlich nicht komplett ohne die passende Handtasche. Mini-Taschen sind hier besonders praktisch. Sie bieten genug Platz für das Nötigste und sind in unzähligen Designs erhältlich.

Ob als kleine Crossbody-Bag, Gürteltasche oder Clutch – die kompakten Taschen sind vielseitig und setzen moderne Akzente. Ein weiteres Must-have für den Sommer sind Sonnenbrillen. Trendige Modelle mit ungewöhnlichen Formen, farbigen Gläsern und auffälligen Rahmen verleihen jedem Outfit eine individuelle Note und schützen die Augen gleichzeitig vor der Sonne. Auch Brillenträger müssen im Sommer natürlich nicht auf eine stylishe Sonnenbrille verzichten, die jedes Outfit abrundet. Mittlerweile gibt es nämlich trendige Brillen, deren Gläser sich bei Sonneneinstrahlung automatisch verdunkeln. So sind Sie stylish mit Cat-Eye-Brille oder klassisch mit Fliegerbrille unterwegs. Alternativ kann die Brille aber natürlich durch Kontaktlinsen ersetzt werden.

Pastelltöne und Neonfarben: Die Trendfarben des Jahres

Die Sommermode 2024 präsentiert sich in einem spannenden Farbenspiel, das von sanften Pastelltönen bis zu leuchtenden Neonfarben reicht. Diese kontrastreichen Trends bieten unzählige Möglichkeiten, um persönliche Stilvorlieben auszudrücken und jedes Outfit zum Hingucker zu machen. Vor allem zarte Farben wie Mintgrün, Lavendel, Babyblau und Rosé dominieren die Modewelt und sorgen für einen frischen, femininen Look. Diese soften Nuancen sind vielseitig kombinierbar und verleihen jedem Outfit eine elegante Leichtigkeit. Ob als fließendes Sommerkleid, luftige Bluse oder stilvolle Accessoires – Pastelltöne sind perfekt für alle, die es gerne romantisch und verspielt mögen.

Auf der anderen Seite des Farbspektrums stehen die knalligen Neonfarben, die in diesem Jahr ein echtes Revival erleben. Knalliges Pink, leuchtendes Grün, intensives Orange und elektrisierendes Gelb sind die Farben der Mutigen. Diese auffälligen Töne setzen ausdrucksstarke Statements. Kombiniert mit schlichten Basics oder als Highlight in einem sonst zurückhaltenden Outfit sorgen Neonfarben für eine moderne, dynamische Ausstrahlung. Die Kombination dieser beiden Farbtrends bietet unendliche Styling-Möglichkeiten. Ein zartes Pastell-Outfit kann etwa durch ein Neon-Accessoire spannend aufgewertet werden, während ein neonfarbener Look durch pastellige Details an Eleganz gewinnt. Die Trendfarben des Jahres laden dazu ein, kreativ zu sein und neue Farbwelten zu entdecken.

Romantische Boho-Styles für Hippie-Vibes

Der Sommer 2024 steht ganz im Zeichen romantischer Boho-Styles, die unbeschwerte Hippie-Vibes versprühen. Dieser Trend, inspiriert von der freien und kreativen Mode der 70er-Jahre, kombiniert natürliche Materialien, fließende Silhouetten und verspielte Details zu einem lässigen und dennoch eleganten Look. Folgende Elemente sind dabei essenziell für einen gelungenen Boho-Stil:

Fließende Kleider: Lange, luftige Maxikleider aus leichten Stoffen wie Baumwolle, Leinen oder Chiffon sind das Herzstück des Boho-Stils. Blumige Muster, Paisley-Prints und zarte Stickereien verleihen den Kleidern eine romantische Note, während Spitzen- und Rüschenbesätze für einen Hauch Vintage-Charme sorgen. Diese Kleider sind perfekt für Sommertage oder laue Abende und lassen sich sowohl casual als auch elegant stylen.

Ethno-Muster und Stickereien: Ethno-Muster und aufwendige Stickereien sind charakteristische Merkmale des Boho-Stils. Ob auf Tuniken, Blusen oder Röcken – diese Details bringen Farbe in jedes Outfit. Kombiniert mit schlichten Basics, kommen die auffälligen Muster besonders gut zur Geltung.

Accessoires: Boho-Accessoires sind das i-Tüpfelchen jedes Outfits. Lange, baumelnde Ohrringe, breite Hüte und bunte Schals verleihen dem Look eine individuelle Note. Besonders angesagt sind auch handgefertigte Schmuckstücke aus Naturmaterialien wie Holz, Leder und Muscheln sowie Taschen mit Fransen und Makramee-Verzierungen.

Zwiebellook: Der Boho-Style lebt von seinem entspannten Zwiebellook. Kombinieren Sie leichte Strickjacken oder Westen mit Spitzenoberteilen und langen Röcken oder tragen Sie ein Maxikleid über einem simplen T-Shirt. Diese Vielschichtigkeit verleiht dem Outfit Tiefe und sorgt für einen entspannten, aber dennoch raffinierten Look.

Sandalen und Boots: Das richtige Schuhwerk rundet den Boho-Look ab. Flache Ledersandalen oder bequeme Ankle Boots sind die perfekte Wahl, um den romantischen Hippie-Vibe zu unterstreichen. Auffällige Verzierungen machen die Schuhe zu echten Hinguckern.

Der Boho-Chic ist auch in diesem Sommer wieder total im Trend.

FOTO: Designcologist CCO Public Domain

Bequem durch den Alltag mit sportlicher Streetwear

Sportliche Streetwear ist in der Modewelt längst mehr als nur ein kurzlebiger Trend. Im Sommer 2024 setzt sich dieser bequeme und zugleich stilvolle Look weiter durch und wird zum unverzichtbaren Bestandteil des Alltags. Streetwear verbindet Funktionalität mit urbanem Chic und bietet dabei grenzenlose Möglichkeiten, sich modisch und komfortabel zu kleiden. Ein Schlüsselmerkmal der sportlichen Streetwear ist ihre Vielseitigkeit. Locker geschnittene Jogginghosen aus weichen Materialien wie Baumwolle oder Jersey sind die Basis vieler Outfits. Sie lassen sich mühelos mit sportlichen Oberteilen wie T-Shirts oder Crop-Tops kombinieren und schaffen so einen entspannten Look, der sich sowohl für entspannte Tage zu Hause als auch für den Stadtbummel eignet. Sneaker bleiben weiterhin das Schuhwerk der Wahl und setzen modische Akzente.

Die Farben und Muster der Streetwear sind in diesem Jahr besonders vielfältig. Von neutralen Tönen wie Beige, Grau und Schwarz bis zu auffälligen Neonfarben und bunten Prints ist alles vertreten. Diese Palette ermöglicht es, den eigenen Stil kreativ auszudrücken und dabei stets bequem gekleidet zu sein. Logos und Markenaufdrucke sind weiterhin beliebt und verleihen dem Outfit einen authentischen, urbanen Touch. Der Trend zur sportlichen Streetwear spiegelt auch einen allgemeinen Wandel in der Modewelt wider, bei dem der Komfort eine immer größere Rolle spielt. Da Bequemlichkeit für viele Trägerinnen und Träger entscheidend ist, bietet diese Modebewegung die perfekte Lösung.