Sommerlicher Traumtag in Wien: Sonne und 30 °C

Ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch erwartet heute die Wienerinnen und Wiener: Schon am frühen Morgen liegt ein Hauch von Sommer in der Luft, die Stadt erwacht bei angenehmen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein. Wer heute früh unterwegs ist, wird von einem freundlichen, warmen Tagesbeginn begrüßt – ideale Voraussetzungen für einen energiegeladenen Wochenstart.

Wetter in Wien und Umgebung

Der 16. Juni präsentiert sich in Wien von seiner besten Seite. Bereits am Vormittag steigen die Temperaturen rasch an: Um 9 Uhr werden schon 22 °C gemessen, zur Mittagszeit klettert das Thermometer auf sommerliche 30 °C. Die Sonne dominiert den Himmel, nur vereinzelt ziehen harmlose Wolkenfelder vorbei – die Bewölkung bleibt mit 8–12 % sehr gering. Niederschlag ist heute kein Thema, es bleibt durchgehend trocken.

Wind: Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus südlichen bis südöstlichen Richtungen, mit Spitzen um 18–22 km/h. Am Nachmittag frischt er zeitweise etwas auf, sorgt aber eher für eine angenehme Brise als für Abkühlung.

Abend: Am Abend bleibt es mit rund 29 °C weiterhin warm, erst in der Nacht sinken die Temperaturen auf etwa 24 °C ab – perfekte Bedingungen für einen lauen Sommerabend im Freien.

Hinweis: Wetterwarnungen oder extreme Wetterereignisse sind für Wien und Umgebung heute nicht zu erwarten. Die UV-Strahlung ist jedoch hoch, Sonnencreme und Kopfbedeckung sind bei längeren Aufenthalten im Freien ratsam.

Wetter in ganz Österreich

Osten (inkl. Niederösterreich, Burgenland): Auch im Osten bleibt es heute sonnig und sommerlich warm. Die Temperaturen bewegen sich meist zwischen 27 und 31 °C. Der Wind weht schwach bis mäßig, Regen ist nicht in Sicht.

Süden (Steiermark, Kärnten): Im Süden zeigt sich das Wetter ebenfalls von seiner freundlichen Seite. Viel Sonne, nur wenige Quellwolken am Nachmittag und Temperaturen um die 28 bis 30 °C prägen das Bild. Auch hier bleibt es trocken, Gewitter sind heute kein Thema.

Westen (Tirol, Vorarlberg, Salzburg): Im Westen Österreichs ist es etwas wechselhafter. Hier ziehen im Tagesverlauf mehr Wolken durch, besonders in den Bergen kann es am späten Nachmittag zu kurzen, lokalen Regenschauern kommen. Die Temperaturen erreichen dennoch angenehme 25 bis 28 °C.

Zentrum (Oberösterreich, Salzburg, Teile der Steiermark): Das zentrale Österreich erlebt einen Mix aus Sonne und lockerer Bewölkung. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 29 °C, der Wind bleibt meist schwach. Auch hier sind Schauer die Ausnahme und beschränken sich auf einzelne Gebirgsregionen am Nachmittag.

Wettertrend für die kommenden Tage

Die sommerliche Wetterlage bleibt Wien und dem Osten auch in den kommenden Tagen erhalten. Am Dienstag und Mittwoch erwarten uns erneut viel Sonne und Temperaturen um die 29 bis 30 °C.

Erst gegen Ende der Woche steigt die Schauer- und Gewitterneigung leicht an, besonders im Westen und Süden Österreichs.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den herrlichen Sommertag für einen Spaziergang an der Donau oder einen Besuch im Schanigarten – aber denken Sie an ausreichend Sonnenschutz und trinken Sie viel Wasser! Wer die Mittagshitze meiden möchte, plant Aktivitäten am besten in die Morgen- oder Abendstunden. So genießen Sie Wien heute von seiner schönsten Seite.