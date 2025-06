Sommersonntag in Wien: Herrliches Wetter genießen

Der Sonntag zeigt sich in Wien von seiner schönsten Seite – doch ab Montag wird’s turbulent. Die Sonne lacht heute über Wien, als hätte sie ein besonderes Geschenk für alle Sonntag-Genießer mitgebracht. Bei klarem Himmel und angenehmen 27 Grad am Nachmittag lädt die Hauptstadt förmlich zu ausgedehnten Spaziergängen durch die Parks oder entspannten Stunden in den Schanigärten ein. Der Wind weht nur sanft mit 2,5 m/s, die Luftfeuchtigkeit liegt bei erfrischenden 24 Prozent – kurz gesagt: Ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Der heutige Sonntag beginnt in Wien mit kühlen 12 Grad am Morgen und klettert bis zum Nachmittag auf sommerliche 27 Grad. Am Abend bleiben angenehme 31 Grad, bevor die Temperaturen in der Nacht auf milde 22 Grad absinken. Bei nur 3 Prozent Bewölkung dominiert die Sonne das Geschehen – perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten.

Montag bringt die Wende: Hier schlägt das Wetter um. Starker Regen mit bis zu 18 Litern pro Quadratmeter prasselt auf die Stadt nieder, während die Temperaturen auf bis zu 33 Grad klettern. Der Wind frischt deutlich auf 13,8 m/s in den Böen auf – ein echter Wetterumschwung mit tropischem Charakter.

Dienstag beruhigt sich die Lage: Bei 27 Grad und aufgelockerten Wolken (76% Bewölkung) kehrt wieder etwas Normalität ein, auch wenn der Wind mit bis zu 14 m/s noch kräftig weht.

Wetter in ganz Österreich

Osten: In Eisenstadt und St. Pölten strahlt heute die Sonne bei bis zu 30 Grad, doch ab Montag erwarten diese Regionen teils heftige Regenfälle. St. Pölten wird besonders getroffen mit bis zu 15 Litern Niederschlag und Windböen von fast 19 m/s.

Süden: Der Süden zeigt sich heute von seiner sonnigsten Seite. Graz erreicht sogar 31 Grad, Klagenfurt 28 Grad. Montag und Dienstag bringen moderate Regenschauer, aber deutlich weniger dramatisch als im Norden.

Westen: Die Alpenregionen starten sonnig in die Woche. Besonders bemerkenswert: Bregenz am Bodensee bleibt auch am Dienstag trocken und sonnig – ein Lichtblick nach dem Montag-Regen.

Zentrum: Oberösterreich und das Salzburger Land erwischt es am Montag mit kräftigen Regenfällen. Salzburg registriert dabei die heftigsten Niederschläge mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter.

Wettertrend für die kommenden Tage

Wien in den nächsten drei Tagen:

– Heute (Sonntag): Perfektes Ausflugswetter bei 27 Grad und Sonnenschein

– Montag: Gewitter-Montag mit bis zu 33 Grad und starkem Regen – bleiben Sie in geschlossenen Räumen!

– Dienstag: Entspannung bei 27 Grad und nur noch vereinzelten Wolken

Österreich-Trend: Die markante Wetterfront zieht am Montag von West nach Ost über das ganze Land. Während der Westen bereits am Dienstag wieder zur Ruhe kommt, braucht der Osten noch etwas länger für die Wetterberuhigung.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den heutigen Sonntag unbedingt für alle Outdoor-Pläne – es ist der perfekte Tag für Grillpartys, Radtouren oder den Besuch im Prater. Aber Achtung: Montag sollten Sie unbedingt einen Regenschirm und eine Regenjacke bereithalten. Bei den erwarteten Windböen von bis zu 19 m/s in manchen Regionen ist es ratsam, lose Gegenstände auf Balkonen und Terrassen zu sichern. Autofahrer sollten am Montag besonders vorsichtig sein – Aquaplaning-Gefahr durch die intensiven Regenfälle!