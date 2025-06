Sonniger Sommertraumtagen in Wien mit 31 Grad

Die Sonne grüßt Wien heute Morgen mit einem strahlenden Lächeln! Bei angenehmen 13 Grad in der Früh verspricht dieser Sonntag ein echter Bilderbuch-Sommertag zu werden. Die Luft ist trocken, der Himmel makellos blau – perfekte Voraussetzungen für alle Outdoor-Aktivitäten.

Wetter in Wien und Umgebung

In der Bundeshauptstadt zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Nach dem kühlen Start am Morgen klettert das Thermometer bis zum Nachmittag auf sommerliche 27 Grad, bevor es am Abend sogar die 31-Grad-Marke knackt. Die Nacht wird mit 22 Grad angenehm mild bleiben.

Wind: Der Wind weht nur sanft aus Südosten mit 2,5 m/s – gerade genug für eine erfrischende Brise.

Bewölkung: Mit nur 3% Bewölkung dominiert eindeutig die Sonne das Geschehen.

Luftfeuchtigkeit: Die Luftfeuchtigkeit liegt bei nur 24% – ideal für alle, die bei hohen Temperaturen nicht ins Schwitzen kommen wollen.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Eisenstadt und St. Pölten folgen dem Wiener Beispiel mit klarem Himmel und Höchstwerten bis zu 30 Grad. Die Donauregion präsentiert sich in Hochform.

Süden: Graz und Klagenfurt erleben ebenfalls einen Top-Sommertag mit bis zu 31 Grad in der Steiermark. In Kärnten wird’s mit 30 Grad nur minimal kühler – perfekt für Badesee-Ausflüge.

Zentrum: Linz und Salzburg stehen ihren südlichen Nachbarn in nichts nach. Beide Städte erreichen die 30-Grad-Marke bei strahlendem Sonnenschein.

Westen: Innsbruck und Bregenz zeigen sich von ihrer sonnigsten Seite. Während Innsbruck bei 30 Grad die Berge in bestem Licht erstrahlen lässt, bietet Bregenz am Bodensee bei 31 Grad ideale Bedingungen für Wassersport.

Wettertrend für die kommenden Tage

Montag, 23. Juni: Das Wetter schlägt völlig um! Wien erlebt einen regelrechten Paukenschlag mit heftigem Regen (über 18 Liter pro Quadratmeter) und Sturmböen bis 50 km/h. Trotz der Unwetter steigen die Temperaturen auf bis zu 33 Grad – ein explosiver Mix aus Hitze und Gewitter. Besonders betroffen sind Wien, St. Pölten und Salzburg mit den kräftigsten Niederschlägen.

Dienstag, 24. Juni: Beruhigung ist in Sicht. Die Gewitter ziehen ab, nur noch vereinzelt fallen leichte Schauer. Mit 27 Grad in Wien und ähnlichen Werten österreichweit kehrt langsam Normalität ein. Der Wind bleibt noch etwas lebhafter, die Wolken lockern aber bereits auf.

Mittwoch: Die Wetterprognose deutet auf eine Stabilisierung mit milden Temperaturen und weniger Niederschlag hin.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den heutigen Traumtag unbedingt für Aktivitäten im Freien – sei es Grillen, Radfahren oder einfach nur entspannen im Park. Aber Achtung: Sorgen Sie schon heute für Montagmorgen vor! Regenschirm, wasserfeste Jacke und festes Schuhwerk sollten griffbereit sein. Wer Outdoor-Termine für Montag geplant hat, sollte diese besser verschieben oder zumindest wetterbeständige Alternativen parat haben. Die Gewitter können auch zu Verkehrsbehinderungen führen – planen Sie längere Fahrzeiten ein.