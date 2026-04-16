SONAX Profi-Tipp: Worauf du jetzt beim Auto achten musst

Kaum zeigen sich die ersten warmen Sonnenstrahlen, wird klar: Der Winter hat deutliche Spuren am Auto hinterlassen. Zwischen Salzkrusten, Flugrost und müder Innenraumluft sehnt sich der Wagen förmlich nach einem Frischekick. Höchste Zeit für den Frühjahrsputz, zu dem SONAX-Experte Wolfgang Hödl mit einer „Wunderkiste“ voller Pflegehelfer anrückt.

„Eisenpartikel setzen sich im Lack fest und können langfristig Schäden verursachen“, erklärt Hödl. Der Flugrostentferner löst diese unsichtbaren Winterreste effektiv – aufsprühen, kurz wirken lassen, abspülen. Fast wie ein Detox für die Karosserie. Mit dem SONAX Xtreme FelgenReiniger PLUS – sanft zu Felgen und Radbolzen – werden selbst widerspenstige Verschmutzungen mühelos entfernt.

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Nach der Wäsche folgt der Feinschliff im Innenraum. Hier entscheidet Sorgfalt über das Ergebnis: Display, Cockpit und Scheiben brauchen gezielte Pflege und die richtigen Produkte. Besonders wichtig ist auch die Klimaanlage – einmal richtig gereinigt, bringt sie frische Frühlingsluft statt abgestandener Winterreste.

Die hochwertigen SONAX-Produkte sorgen dabei nicht nur für strahlende Sauberkeit, sondern auch für ein rundum angenehmes Dufterlebnis. Das Ergebnis: ein Auto, das aufblüht – bereit für sonnige Ausfahrten und einen glänzenden Start in die neue Saison.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.



