Warum der ŠKODA OCTAVIA RS kein gewöhnlicher Kombi ist



30 JAHRE ŠKODA OCTAVIA. Der Octavia Combi RS ist kein gewöhnlicher Kombi: Er verbindet Alltagstauglichkeit mit echter Sportlichkeit. Familie Ragowsky hat ihn getestet.

Die Zwillingskinder Dana und Maxim (11) schauen zunächst wenig begeistert, als wir die Familie Ragowsky zum Test des neuen Škoda Octavia Combi RS treffen. „Eigentlich wären sie lieber Eislaufen oder Basketball spielen gegangen“, sagt Papa Lothar schmunzelnd, als wir uns in Wien-Kaltenleutgeben begegnen.

Doch schon beim Einsteigen wird klar: Platzmangel ist hier kein Thema. Weder vorne noch hinten gibt es etwas zu bekritteln. „Sehr geräumig, durchdacht und hochwertig verarbeitet. Besonders die Ledersitze gefallen mir“, analysiert Lothar mit geschultem Architektenblick. Die Innenraumanalyse wird jedoch schnell von den Rücksitz-Kommandos übertönt: „Mama, gib jetzt Gas!“

265 PS

Biljana lässt sich nicht zweimal bitten und startet den 265 PS starken 2,0-Liter-Turbomotor. In nur 6,4 Sekunden geht es auf 100 km/h. Der Kombi klebt förmlich auf der Straße und zeigt sofort, was in ihm steckt: beeindruckende Agilität bei gleichzeitig hohem Komfort. „Die Lenkung ist präzise, Kurven machen richtig Spaß“, sagt Biljana zufrieden.

Spätestens auf der Autobahn, als sie das Tempo erhöht, steigt auch die Begeisterung auf den Rücksitzen. „Wow!“, kommt es unisono von Dana und Maxim. Das Fahrverhalten bleibt jederzeit souverän, unterstützt von modernen Assistenzsystemen, die ein sicheres Gefühl vermitteln. Der 13-Zoll-Touchscreen im Cockpit reagiert schnell und intuitiv – das Gesamtpaket wirkt durchdacht und sportlich zugleich.

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Nema problema!

Zum Abschluss geht es noch hinauf zur Wienerwaldhütte und vorher noch über eine Schotterstraße. Doch auch hier zeigt der Octavia keine Schwächen. „Nema problema!“, lautet das Fazit: Unebenheiten werden souverän ausgeglichen, der Komfort bleibt hoch.

Für die sportliche und unternehmenslustige Familie Ragowsky ist der Octavia Combi RS damit ein Volltreffer. „Der Kofferraum ist riesig – perfekt für ein Skiwochenende in den Bergen“, sagt Lothar und sieht sich schon auf dem Weg nach Kitzbühel. 640 Liter passen in den Kofferaum – bei umgeklappten Sitzen sogar 1.700. Praktische Features wie eine niedrige Ladekante und die flexiblen Rückstize machen das Verstauen von Sportequipment besonders einfach.

Kein Wunder also, dass der Škoda Octavia nach 30 Jahren Erfolgsgeschichte in seiner vierten Generation stärker denn je auftritt. Mehr als 7,6 Millionen verkaufte Fahrzeuge in über 60 Ländern sprechen eine klare Sprache – allein in Österreich sind es bereits rund 208.000 Exemplare. Und eines zeigt auch dieser Test wieder ganz deutlich: Der Octavia bleibt ein Auto für alle Lebenslagen und jede Menge Fahrspaß.

Getestetes Fahrzeug: Skoda Octavia Combi RS

195 kW/265 PS, Automatik

Verbrauch: 7,2 l

Digital Cockpit, 13“ Touch-screen, Panoramadach, Canton Soundsystem, 19“ Felgen, RS-Design

Preis: ab 53.760 Euro

Details & Informationen:

Porsche Inter Auto

10 x in Wien

www.porschewien.at

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.

