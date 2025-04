Sonniger Frühlingstag in Wien: Beste Outdoor-Bedingungen

Sonniger Wochenstart in Wien: Frühling in Bestform! Der 28. April präsentiert sich in der Bundeshauptstadt von seiner frühlingshaftesten Seite – Sonne satt, milde Temperaturen und kaum eine Wolke am Himmel laden dazu ein, das Leben nach draußen zu verlegen.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: 15 °C, strahlender Sonnenschein, wolkenlos

Tagsüber: Temperaturen bis 22 °C, ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten

Wind: Südöstlich, lebhaft am Vormittag bis 18 km/h, später nachlassend

Regen: Keine Niederschläge, klare und trockene Luft

Wetterwarnungen: Keine, beste Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten

Wetter in ganz Österreich

Osten: Viel Sonne, kaum Wolken, 18–22 °C. Schwacher bis mäßiger Wind, keine Wetterkapriolen.

Süden: Freundliches Wetter, 17–21 °C. Ruhige Täler, kühle Morgen auf den Bergen, Sonne dominiert.

Westen: Überwiegend sonnig, 12–17 °C. Frische Morgen in höheren Lagen, schwacher Wind, kein Niederschlag.

Zentrum: Freundlich, 14–18 °C. Viel Sonnenschein, wenige Wolken, schwacher Wind, kein Regen.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Frühling bleibt uns treu! Am Dienstag steigen die Temperaturen in Wien auf bis zu 24 °C, am Mittwoch werden rund 22 °C erwartet. Regen bleibt weiterhin kein Thema, die Sonne dominiert das Wettergeschehen.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie das traumhafte Wetter für einen ausgedehnten Spaziergang oder ein Picknick im Grünen – aber vergessen Sie nicht den Sonnenschutz! Die Frühlingssonne hat schon ordentlich Kraft. Wer kann, sollte den Feierabend im Freien genießen – so fühlt sich der Wochenstart gleich doppelt gut an.