Spanisches Feuer im Herzen Wiens

Gleich vorweg: Nein, die Botschaft des Königreichs Spanien ist nicht aus der Argentinierstraße in Wien-Wieden umgezogen. Aber ein bedeutendes Stück Spaniens – die allseits bekannte Automarke CUPRA – ist tatsächlich mitten ins Herz der Stadt eingezogen.

Nur wenige Schritte von der Kärntner Straße entfernt, mit Blick auf die ehrwürdige Albertina, eröffnete vor Kurzem die erste CUPRA City Garage in Österreich.

„Es ist unser erster Flagship-Store in Wien – eine Kombination aus Markenerlebnis, Automobilverkauf, Gastronomie und Eventlocation“, erzählt uns sichtlich stolz Mario Božić, Spartenleiter bei CUPRA Wien, als wir ihn in der nagelneuen City Garage treffen.

Urbanes Lebensgefühl



In der CUPRA City Garage, von denen es weltweit nur 16 gibt, kann man nicht nur Modelle wie den Tavascan oder Terramar hautnah erleben, sondern auch gleich vor Ort probefahren und kaufen. Doch das ist längst nicht alles, was uns auf den 476 Quadratmetern erwartet.

Statt nüchterner Verkaufsflächen erwartet die Besucher ein ganz neuer Zugang zur Mobilität: Hier entsteht ein Treffpunkt für After-Work-Drinks, entspanntes Networking und kreativen Austausch. Auf der Karte: feinster Barista-Kaffee – ganz in Wiener Tradition – sowie kulinarische Kreationen des renommierten Gastronomen Ferdinand Querfeld.

Melange aus Wien und Spanien



„Die CUPRA City Garage ist eine Melange aus Wien und Spanien“, erklärt Božić. „Einerseits spiegelt sich die heimische Kaffeehauskultur – auch mit Details wie dem typischen braunen Ledersitzen – im Design wider. Andererseits dominieren klare Linien und Industrial-Elemente, wie man sie von CUPRA eben kennt.“

Die Vision dazu stammt vom Wiener Architekten Gregor Eichinger, der einen Raum geschaffen hat, den es in dieser Form – noch dazu im Herzen der Stadt – bisher nicht gab.

Die Türen stehen nicht nur neugierigen Passanten offen, sondern auch Unternehmern und Veranstaltern. „Schon jetzt zeigt sich, dass wir als Eventlocation sehr gefragt sind – besonders für Firmenevents, Get-Togethers und Networking-Abende“, erzählt Božić.

CUPRA City Garage Wien/ Maysedergasse 4, 1010 Wien Mario Božić,

Spartenleitung SEAT und CUPRA

+43 505 91115 100

mario.bozic@porsche.co.at

www.porscheinterauto.at

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.