Spektakulärer Transfercoup: Stürmer-Superstar Dzeko soll nach Deutschland zurückkehren

Edin Dzeko steht unmittelbar vor einer spektakulären Rückkehr in den deutschen Fußball. Der bosnische Angreifer hat sich nach wochenlangen Überlegungen für einen Wechsel zu Schalke 04 entschieden.

Wie die „Bild“ berichtet, fehlt nur noch die Unterschrift unter dem Vertrag, der zunächst bis zum Saisonende laufen soll. Die Königsblauen erhielten am Dienstag die Zusage des 39-jährigen Routiniers, der den Zweitliga-Spitzenreiter verstärken wird.

Der Stürmer steht derzeit noch beim italienischen Erstligisten AC Florenz unter Vertrag, doch das Arbeitspapier soll aufgelöst werden. In der Toskana kommt der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig, der 2010 mit 22 Treffern für den VfL Wolfsburg die Torjägerkrone holte, kaum zum Zug. In lediglich elf Ligaspielen sammelte er nur 236 Einsatzminuten und wartet noch auf seinen ersten Treffer.

In Gelsenkirchen soll der Torjäger, der im März seinen 40. Geburtstag feiert, nun den Unterschied machen und den Traditionsverein zurück in die Bundesliga schießen. Zwischen beiden Klubs müssen allerdings noch Details geklärt werden. Über Dzekos Entscheidung hatte zunächst „Sky“ berichtet.

Vertragliche Details

Der Vertrag auf Schalke wird laut „Bild“ stark leistungsorientiert gestaltet. Der Angreifer, der 2009 mit Wolfsburg die deutsche Meisterschaft gewann, wird nicht zum Topverdiener im Kader aufsteigen – diese Position behält weiterhin Kapitän Kenan Karaman. Allerdings winkt dem bosnischen Nationalspieler eine üppige Prämie, sollte der Aufstieg gelingen.

Für die Knappen bedeutet die Verpflichtung einen echten Transfercoup. Einerseits benötigt das Team von Trainer Miron Muslic dringend Verstärkung in der Offensive, andererseits entscheidet sich mit Dzeko ein international renommierter Stürmer für den Zweitligisten.

Überraschende Wende

Laut des Berichts ging die Initiative im Dezember von Dzeko selbst aus, der den Kontakt zu Schalke suchte. Seitdem standen beide Seiten im Dialog. Noch in der vergangenen Woche schien ein Wechsel unwahrscheinlich, da auch der finanzkräftigere FC Paris um den Stürmer warb.

In den letzten Tagen kam es jedoch zur Wende. Entscheidend waren offenbar Telefonate mit Trainer Muslic und Innenverteidiger Nikola Katic, beide Landsleute Dzekos, die ihm das Projekt schmackhaft machten. Der Angreifer kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken: Nach seiner Zeit in Wolfsburg spielte er für Manchester City, AS Rom, Inter Mailand und Fenerbahce Istanbul, bevor er im vergangenen Sommer nach Florenz wechselte.

Am kommenden Sonntag trifft Schalke auf den 1. FC Kaiserslautern (13.30 Uhr).

Es ist durchaus möglich, dass die Fans ihren neuen Hoffnungsträger dann bereits auf dem Rasen erleben werden.