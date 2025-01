Spektakulärer Triumph: Djokovic besiegt Alcaraz und trifft als Nächstes auf Zverev (VIDEO)

Im Viertelfinale der Australian Open kam es zu einem packenden Duell zwischen dem 21-jährigen Carlos Alcaraz und dem erfahrenen 37-jährigen Novak Djokovic. Alcaraz begann stark und sicherte sich nach einem 0:2-Rückstand den ersten Satz mit 6:4, während Djokovic mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Eine medizinische Auszeit, bei der sein linker Oberschenkel behandelt und ein Schmerzmittel verabreicht wurde, ermöglichte es Djokovic, sein Spiel zu stabilisieren und in einen beeindruckenden Lauf zu kommen.

Im weiteren Verlauf der Partie lag Djokovic in den Sätzen zwei, drei und vier nie mehr zurück. Nach genau drei Stunden und 38 Minuten verwandelte der Serbe seinen ersten Matchball zum Endstand von 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Der Altersunterschied zwischen den beiden Kontrahenten erinnert an das legendäre Viertelfinale der US Open 1989 zwischen Andre Agassi und Jimmy Connors, das ebenfalls von einem markanten Generationenkonflikt geprägt war.

Zverev und die Damen auf Erfolgskurs

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev steht ebenfalls im Rampenlicht, nachdem er den Amerikaner Tommy Paul in vier Sätzen besiegte: 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1. Zverev zeigte besonders in den Tiebreaks große Nervenstärke und möchte nun die Herausforderung im Halbfinale gegen einen der erfolgreichsten Akteure der Geschichte bewältigen.

Bei den Damen sorgte die Spanierin Paula Badosa für Aufsehen, indem sie Coco Gauff mit 7:5, 6:4 besiegte und sich erstmals in ihrer Karriere für ein Grand-Slam-Halbfinale qualifizierte. Badosa, die vergangene Saison ein beeindruckendes Comeback nach einer schweren Rückenverletzung feierte, wird durch diesen Sieg voraussichtlich unter die Top 10 der Weltrangliste vorrücken.

Ebenso erreichte Aryna Sabalenka, die Australian-Open-Siegerin der Jahre 2023 und 2024, erneut das Halbfinale. Nach einem schwierigen Spiel gegen Anastasia Pawljutschenkowa, in dem sie in einigen Phasen fünf Aufschlagspiele in Folge nicht durchbringen konnte, gewann Sabalenka letztlich mit 6:2, 2:6, 6:3. Die Belarussin hat in jüngster Zeit Erfolge bei Turnieren in Cincinnati, den US Open, Wuhan und Brisbane gefeiert, wobei sie nur in Peking und bei den WTA Championships im Halbfinale scheiterte.