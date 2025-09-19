Spital-Horror: Mutter geht kurz aufs Klo – dann wird ihr Baby geklaut

Eine junge Mutter erlebt den wohl schlimmsten Moment ihres Lebens, als sie während eines Krankenhausbesuchs kurz die Toilette aufsucht. Die Frau namens Sridevi hatte am vergangenen Freitag ihren erst zwei Monate alten Säugling für einen Routinetermin ins Krankenhaus gebracht. Als sie für einen kurzen Moment den Raum verlassen musste, bot eine fremde Frau ihre Hilfe an und versprach, auf das Baby aufzupassen. Doch bei ihrer Rückkehr war die Unbekannte samt Kind verschwunden.

Die verzweifelte Mutter alarmierte sofort die Polizei. Die Ermittler konnten dank Aufnahmen von Überwachungskameras rasch vier Tatverdächtige identifizieren und noch am selben Tag festnehmen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Personen im Alter von 25, 43 und 55 Jahren sowie einen 65-jährigen Mann, der den Behörden bereits als Wiederholungstäter bekannt war.

Geplante Entführung

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine 43-jährige Tatverdächtige ursprünglich an einer Adoption interessiert gewesen war. Ein 25-jähriger Komplize soll ihr jedoch von diesem legalen Weg abgeraten und stattdessen eine Entführung vorgeschlagen haben. Nach der Tat verkaufte die Gruppe das Baby an die 43-Jährige für 150.000 Rupien (indische Währung), was umgerechnet etwa 1.445 Euro entspricht.

Wiederholte Vorfälle

Glücklicherweise konnte die Polizei den kleinen Jungen noch am Tag der Entführung unversehrt zu seiner Mutter zurückbringen. Die indische Polizei bestätigte, dass dies bereits der zweite derartige Vorfall innerhalb weniger Wochen in der Region war, bei dem ein Säugling aus einem Krankenhaus entführt und anschließend von den Behörden gerettet wurde.

Beim ersten Fall versuchten ebenfalls vier Täter, ein Baby zu entführen. Für den Verkauf dieses Mädchens sollen die Männer laut The News Minute lediglich 10.000 Rupien (etwa 96 Euro) gefordert haben.