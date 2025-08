Spotify erhöht ab September seine Abo-Preise!

Der Streaming-Riese Spotify greift tiefer in die Taschen seiner Kunden. Nach zwei Jahren Preisstabilität müssen Abonnenten ab September mehr zahlen.

Der Musikstreaming-Gigant Spotify wird nach einer zweijährigen Preisstabilität seine Abonnementgebühren anheben. Die Preisanpassung tritt ab September in verschiedenen Weltregionen in Kraft, darunter Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika. Das schwedische Unternehmen hielt sich zunächst mit detaillierten Informationen zu den länderspezifischen Tarifen zurück. Aus einer Muster-Benachrichtigung an Kunden geht jedoch hervor, dass der monatliche Preis für ein Standard-Einzelabonnement in der Eurozone von derzeit 10,99 Euro auf künftig 11,99 Euro angehoben werden soll.

Preiserhöhung im Detail

Die betroffenen Abonnenten werden in Kürze über die bevorstehenden Preisänderungen benachrichtigt. Mit aktuell 696 Millionen Nutzern, wovon 276 Millionen zahlende Kunden sind, behauptet Spotify seine Position als unangefochtener Marktführer im Bereich des digitalen Musikstreamings.

Konkurrenz bleibt günstiger

Mit dem neuen Preis von 11,99 Euro liegt Spotify weiterhin über den Tarifen seiner Hauptkonkurrenten. Apple Music kostet derzeit 10,99 Euro monatlich, Amazon Music Unlimited ebenfalls 10,99 Euro – wobei Prime-Mitglieder nur 8,99 Euro zahlen. YouTube Music Premium bleibt mit 9,99 Euro der günstigste Anbieter im Premiumsegment. Diese Preisdifferenz könnte für österreichische Verbraucher ein entscheidender Faktor beim Anbieterwechsel werden.

Branchenexperten führen die Preiserhöhung auf gestiegene Lizenzkosten und die kontinuierliche Expansion des Podcast-Angebots zurück. Spotify investiert seit Jahren massiv in exklusive Audio-Inhalte und hat zuletzt mehrere millionenschwere Deals mit prominenten Podcastern abgeschlossen.