Spritpreise explodieren: Erste Tankstellen über 2 Euro pro Liter

Die Tankstellen in Österreich haben in den letzten Wochen eine drastische Preissteigerung erlebt. Erschreckenderweise liegt die Zunahme weit über dem Durchschnitt der anderen EU-Länder. Vor allem an den Autobahnen knackt der Preis pro Liter die 2-Euro-Marke, was Fahrer auf längeren Strecken besonders hart trifft.

Betrachten wir die Preisentwicklung im Detail, zeigt sich, dass im Juli eine 50-Liter-Tankfüllung Super durchschnittlich 79 Euro kostete. Diesel lag mit 78 Euro knapp darunter. Doch schon im August mussten Autofahrer tiefer in die Tasche greifen: Für Super waren vier Euro mehr fällig, während Diesel sogar um sechs Euro auf 84 Euro kletterte. Der September setzte dem Ganzen die Krone auf und ließ die Preise weiter in die Höhe schnellen.

Die Autobahnen präsentieren sich dabei als besonders kostspielig. So verlangte die Shell-Station Völkermarkt an der A2 vergangenen Donnerstag 2,19 Euro für einen Liter Diesel und 2,15 Euro für Super. Die Premium-Treibstoffe V-Power und V-Power Diesel schlugen sogar mit 2,37 bzw. 2,42 Euro zu Buche. Und das sind nicht einmal die Spitzenwerte des Wochenendes!

Aber auch abseits der Autobahnen mussten Autofahrer tiefer in die Tasche greifen. Diesel kostete häufig über 1,80 Euro pro Liter, Super lag knapp darunter. Bereits seit Anfang August ist Diesel wieder teurer als Super.

Die Hintergründe für diese Preisexplosion sind vielfältig. Ein wesentlicher Faktor ist der stark gestiegene Ölpreis. Aktuell kostet Öl so viel wie zuletzt im November des Vorjahres, fast täglich wird ein neues 10-Monatshoch erreicht. Am Montag erreichte der Preis für die Nordseesorte Brent bis zu 94,65 Dollar pro Fass (159 Liter), während die US-Sorte WTI sogar bis zu 91,59 Dollar kostete. Ende Juni lag der Preis für ein Fass Brent-Öl noch bei etwas mehr als 70 Dollar.

Besonders seit der Ankündigung großer Förderländer wie Saudi-Arabien, ihre Lieferungen knapp halten zu wollen, ist der Ölpreis stark gestiegen. Doch die Experten kritisieren, dass der Anstieg der Spritpreise in Österreich den des Ölpreises übersteigt.

Die Preissteigerungen in anderen EU-Ländern sind ebenfalls spürbar, doch in Österreich ist der Anstieg deutlich höher. Laut offiziellen Zahlen der Europäischen Kommission sind die Nettopreise (exkl. CO2-Bepreisung, Steuern und Abgaben) in Österreich für Diesel seit Anfang Juli 2023 um 20 Prozent und für Super um 14 Prozent gestiegen – das sind vier bzw. fünf Prozentpunkte mehr als im EU-Durchschnitt.