Spritpreise explodieren: Österreich vor 2-Euro-Marke

In Österreich schießen derzeit die Spritpreise in die Höhe: Ein Liter Diesel oder Benzin kostet momentan circa 1,60 Euro. Experten aus der Branche rechnen sogar damit, dass die Preise bis Ende des Jahres nahe an der Zwei-Euro-Marke sein könnten.

Die alarmierende Entwicklung der Spritpreise in Österreich zeigt sich derzeit deutlich an den Tankstellen. Aktuell liegt der Preis für einen Liter Diesel oder Benzin bei etwa 1,60 Euro. Jedoch warnen Branchenvertreter davor, dass der Preis bis zum Jahresende möglicherweise auf knapp zwei Euro pro Liter steigen könnte.

Gründe

Die Gründe für diese Preisentwicklung sind vielfältig: Einerseits haben die „OPEC plus“-Staaten ihre Produktion zurückgefahren. Daneben beeinflussen auch die Geschehnisse im Ukraine-Krieg den globalen Energiemarkt. Franz Leikermoser, ein renommierter Energiehändler aus Salzburg, analysiert die Situation für „orf.at“ folgendermaßen: „Man erwartet, dass es keine Zinserhöhungen mehr gibt. Das dürfte die Nachfrage in den USA ankurbeln. Auch China springt nun wirtschaftlich wieder voll an. Und im Schwarzen Meer überschlagen sich beim Ukraine-Krieg die Ereignisse.“

Globale Entwicklung

Durch diese globalen Entwicklungen könnten die aktuellen Preise sogar noch weiter in die Höhe getrieben werden. „Wenn sich das nicht grundlegend ändert, müssen wir uns auf weitere Steigerungen einstellen“, warnt Leikermoser.

Doch nicht nur die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation hat Einfluss auf die Spritpreise. Zukünftige regulatorische Entscheidungen könnten diese weiter steigern. Leikermoser macht darauf aufmerksam, dass die CO2-Steuer und Änderungen in der Kraftstoffverordnung ab 2024 zu einer massiven Teuerung führen könnten. „Das alles treibe die Kurse nach oben“, so der Energieexperte.