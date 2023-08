Über die Tradition, den Ehering an der linken Hand zu tragen

Eheringe – mehr als nur ein Schmuckstück. Sie sind ein Symbol der Liebe und Ewigkeit, tief verwurzelt in der Geschichte und Kultur verschiedener Gesellschaften. Doch warum tragen wir den Ring an der linken Hand? Und warum tragen ihn in einigen Kulturen nur Frauen?

Die Tradition des Eherings reicht weit zurück bis ins alte Ägypten. Archäologische Funde belegen, dass bereits die alten Ägypter Ringe als Symbol der Ewigkeit trugen. Sie glaubten an die Existenz eines empfindlichen Nervs, der vom vierten Finger der linken Hand direkt zum Herzen führt – dem Zentrum unserer Emotionen. Ein Ring an diesem Finger sollte die ewige Liebe zwischen den Ehepartnern symbolisieren.

Auch die alten Griechen und Römer folgten dieser Tradition. Sie legten den Ehering an den linken Ringfinger, in der Überzeugung, dass die „Vena Amoris“ (Liebesader) von diesem Finger direkt zum Herzen führt. Obwohl wissenschaftlich belegt ist, dass solche Nerven oder eine solche Vene nicht existieren, haben viele Kulturen diese alte Tradition fortgesetzt.

Andere Länder

Doch nicht überall wird der Ehering an der linken Hand getragen. In Ländern wie Dänemark, Polen und Kuba wird der Ehering traditionell an der rechten Hand getragen. In Indien beispielsweise wird die linke Hand als unrein betrachtet, weshalb der Ring an der rechten Hand getragen wird.

Interessanterweise war es früher üblich, dass nur Frauen einen Ehering trugen. Männer begannen erst während des Zweiten Weltkriegs, einen Ehering zu tragen. Dies diente als Erinnerung an die Frauen und Kinder, die zu Hause auf sie warteten.

Bedeutung der Finger

Die Bedeutung der Finger und deren Bezug zu bestimmten Personen ist auch in der chinesischen Kultur tief verwurzelt. Jeder Finger symbolisiert eine bestimmte Person oder Gruppe von Personen. Der Ringfinger steht für Ehemann und Ehefrau, der Daumen symbolisiert die Eltern, der Zeigefinger steht für Geschwister, der kleine Finger repräsentiert die Kinder und der Mittelfinger symbolisiert das Selbst.

Die Tradition des Eherings hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und variiert von Kultur zu Kultur. Doch eines bleibt gleich: Der Ehering ist mehr als nur ein Stück Metall. Er ist ein Symbol der Liebe und Verbundenheit, das die Ehepartner ein Leben lang begleitet.