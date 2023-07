Serbisch-Chinesische Hochzeit: Ein Hit unter Touristen!

In der facettenreichen Welt des Tourismus streben Anbieter stets danach, sich abzuheben. Das geschieht durch herausragende Gastfreundlichkeit, attraktive Gastronomie und angenehme Unterkünfte. Doch manchmal sind es ungewöhnliche und authentische Ideen, die bei Reisenden besonders gut ankommen. Ein eindrucksvolles Beispiel ist der kreative Ansatz der Bewohner von Kosjeric in Serbien. Sie haben eine traditionelle serbische Hochzeit als touristische Attraktion ins Leben gerufen.

Seit 2019 wird in dem Dorf Gostoljublje eine eigens für Besucher aus dem fernen Osten konzipierte serbisch-chinesische Hochzeit veranstaltet. Hierbei schlüpfen die Gäste in die Rollen der Hochzeitsgesellschaft. Der Bräutigam ist ein Serbe, die Braut eine Chinesin und die übrigen Gäste sind Teil der touristischen Gruppe aus China. Ein Video von einer dieser Hochzeiten wurde zum viralen Hit und prägte den markanten Slogan: „Ich werde nicht heiraten, wenn es nicht so ist.

Branko Ostojic, einer der Initiatoren dieses innovativen Projekts, erklärte, dass die chinesischen Gäste von serbischen Bräuchen und insbesondere Hochzeiten fasziniert seien. „In China ist alles sehr anders“, sagte er. Es gibt keine Küsse zwischen den Brautleuten, und wenn es dazu kommt, sind alle völlig schockiert.“ Die Veranstaltung, die rund drei Stunden dauert und sämtliche Rituale beinhaltet, organisieren Agenturen in Shanghai und Belgrad. Hierbei werden den Besuchern alle serbischen Bräuche erklärt und ein unvergessliches Erlebnis geboten.

Die Beliebtheit dieser serbischen Hochzeiten unter den chinesischen Touristen zeigt sich in den Buchungszahlen. Für das Jahr 2020 plante man 117 dieser außergewöhnlichen Feiern, diese wurden jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben. Doch nun, da die Pandemie langsam der Vergangenheit angehört, haben die chinesischen Touristen dieses einzigartige Angebot nicht vergessen und strömen erneut nach Kosjeric. „Die erste Hochzeit ist für den 9. Juli geplant, und später im September haben wir praktisch jeden Tag eine Hochzeit geplant“, freut sich Branko.

Die Veranstalter legen größten Wert auf Authentizität. Jeder Gast aus China übernimmt eine besondere Rolle im Hochzeitsgeschehen, von Verwandten über Trauzeugen bis hin zu älteren Hochzeitsgästen. Es spielt sich alles ganz so ab, wie es die serbischen Bräuche vorschreiben. Die Braut und der Bräutigam kleiden sich in traditionelle serbische Trachten, man wirft nach Äpfeln und „kauft“ die Braut. Bei all der Authentizität nimmt man jedoch auch Rücksicht auf die Gäste. So wird das Festmahl der Ernährungsform der chinesischen Gäste angepasst.

Mit dieser originellen Idee hat das Dorf Gostoljublje in Serbien bewiesen, dass Kreativität und Authentizität im Tourismusgeschäft goldwert sind. Es bleibt spannend, welche ungewöhnlichen Konzepte uns die Tourismusbranche in Zukunft noch bieten wird.