Elvis Presleys Tochter Lisa Marie (54) verstorben: letzten Aufnahmen gingen viral (VIDEO)

Die Nachricht über den plötzlichen Tod von Lisa Marie Presley (54), Sängerin, Songwriterin und Tochter von Elvis und Priscilla Presley, schockierte die Welt.

Nur zwei Tage vor ihrem plötzlichen Tod war Lisa bei den Golden Globe Awards und brach in Tränen aus, während Austin Butler, der Schauspieler, der ihren Vater im Film „Elvis“ spielte, seine Siegesrede hielt. Butler erhielt den Golden Globe als bester Schauspieler, und während seiner Rede dankte er Lisa Marie und ihrer Mutter Priscilla Presley weil sie ihm bei der Rolle im Film geholfen hatten, Elvis authentisch zu spielen.

„Ich möchte unserem großartigen Produzenten, Warner Bros. und der Familie Presley danken, danke, dass ihr eure Herzen und euer Zuhause geöffnet und eure Erinnerungen mit uns geteilt habt. Lisa Marie und Priscilla, ich liebe euch für immer“, sagte Austin Butler und rührte Lisa Marie zu Tränen.

Außerdem tauchte ein Video von dieser Nacht in den sozialen Netzwerken auf, das Lisa zeigte, die sich beim Gehen abmühte, und Kollegen, die sie beim Gehen unterstützten.

Die Todesnachricht wurde von ihrer Mutter Priscilla in einer Erklärung gegenüber People am Donnerstagabend bestätigt. „Schweren Herzens muss ich die traurige Nachricht teilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat. Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je gekannt habe. Bitte respektieren Sie unsere Privatssphäre nach diesem tiefgreifenden Verlust. Danke für eure Liebe und Gebete“, sagte sie.

Am Donnerstagmorgen wurde Presley wegen eines Herzstillstands ins Krankenhaus eingeliefert, an dem sie schließlich starb. Ein Sprecher der Sheriff-Abteilung des Bezirks Los Angeles bestätigte, dass Sanitäter eine fünfzigjährige Frau behandelten, die nicht mehr atmete. Als sie im Krankenhaus ankamen, begannen die Ärzte mit der Wiederbelebung und nachdem die Patientin ein Lebenszeichen zeigte, wurde sie zur Notfallversorgung in ein örtliches Krankenhaus überstellt.

Lisa wurde am 1. Februar 1968 in Memphis geboren, genau neun Monate nach der Hochzeit von Elvis und Priscilla. Im Alter von vier Jahren zog sie nach der Scheidung ihrer Eltern 1973 mit ihrer Mutter nach Los Angeles. Elvis starb im August 1977, als Lisa Marie neun Jahre alt war, was sie zusammen mit Großvater Vernon Presley und Urgroßmutter Minnie May Hood Presley zur gemeinsamen Erbin seines Nachlasses machte.

Nach dem Tod der Großeltern in den Jahren 1979 und 1980 wurde sie Alleinerbin und erbte auch den Wohnsitz ihres Vaters in Graceland.