Staatsbürgerschafts-Boom: Diese Nationalitäten liegen vorne

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Einbürgerungen in Österreich stark gestiegen. Angeführt wird die Liste von diesen Nationalitäten.

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 21.891 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten, was einen Anstieg von 9,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt, wie die aktuelle Statistik Austria zeigt. Ein wesentlicher Faktor für diese Zunahme ist die Verleihung der Staatsbürgerschaft an politisch Verfolgte des NS-Regimes und deren Nachkommen, die etwa 40 Prozent aller Einbürgerungen ausmachen.

Von den neuen österreichischen Staatsbürgern leben 8.855 im Ausland. Die größte Gruppe stellen dabei mit 5.102 Personen Israelis, gefolgt von 2.241 Syrern und 1.392 Türken. Während die meisten Israelis in ihrem Heimatland bleiben, wohnen nahezu alle Syrer und Türken in Österreich.

Rückgang in Wien

In Wien, der Stadt mit den meisten Einbürgerungen (3.665), gab es jedoch einen Rückgang der Zahlen im Vergleich zum Vorjahr, genauso wie im Burgenland. Am stärksten zugenommen haben die Einbürgerungen in Oberösterreich mit einem Plus von fast 40 Prozent.

Lesen Sie auch: Porsche-Chef will in Salzburg Privat-Tunnel zu seinem Schloss bauenWolfgang Porsche plant einen umstrittenen Tunnel zum Paschinger Schlössl in Salzburg. Die Grünen stellen sich quer, die Prüfung läuft.

Porsche-Chef will in Salzburg Privat-Tunnel zu seinem Schloss bauenWolfgang Porsche plant einen umstrittenen Tunnel zum Paschinger Schlössl in Salzburg. Die Grünen stellen sich quer, die Prüfung läuft. Pure Nostalgie: Kultauto „Yugo“ kehrt zurück!Die Automarke Yugo könnte bald eine Wiederauferstehung erleben. Inspiriert von Dacias Erfolgsgeschichte plant man ein neues Modell. Eine Testfahrt durch

Pure Nostalgie: Kultauto „Yugo“ kehrt zurück!Die Automarke Yugo könnte bald eine Wiederauferstehung erleben. Inspiriert von Dacias Erfolgsgeschichte plant man ein neues Modell. Eine Testfahrt durch FIX: Handyverbot an Schulen - auch in der PauseHandyverbot Schulen Wien: Neue Vorschriften sollen Handys in Unterricht und Pausen verbieten und somit die Lernumgebung verbessern.

Mehr als 75 Prozent der Einbürgerungen im Jahr 2024 erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs. Darunter wurden 6.202 Personen nach mindestens sechs Jahren Aufenthalt in Österreich und aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen eingebürgert, wie etwa nachhaltiger Integration oder Geburt in Österreich.

Ein Fünftel der neuen Staatsbürger wurde in Österreich geboren, und ein Drittel war unter 18 Jahre alt. Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern.