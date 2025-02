Neuer Energiekosten-Bonus für bedürftige Wiener

Wiens Bürgermeister Ludwig präsentiert mit Wien Energie einen 100-Euro-Bonus für Bedürftige. Die Maßnahme soll gegen steigende Lebenshaltungskosten wirken.

Die Wien Energie hat auf das Ende der Strompreisbremse der Bundesregierung mit einer „eigenen, treffsichere Unterstützungsmaßnahme“ reagiert. Diese wird ab Mitte März umgesetzt. Diese Maßnahme beinhaltet einen einmaligen Ausgleichsbonus von 100 Euro, der speziell für Personen mit geringem Einkommen und in schwierigen Lebenslagen vorgesehen ist. Anspruchsberechtigt sind jene, die von der ORF-Haushaltsabgabe befreit sind. Rund 130.000 Wienerinnen und Wiener können von dieser Unterstützung profitieren, die die Stromkosten eines durchschnittlichen Haushalts für etwa eineinhalb Monate abdeckt.

Ludwig lobt Entlastungsmaßnahmen

In einer Aussendung betonte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig die Wichtigkeit des Kampfes gegen die steigenden Lebenshaltungskosten und lobte die neue Entlastungsmaßnahme. Er hob hervor, dass die Stadt Wien in Zusammenarbeit mit der Wien Energie bereits Sozialpakete im Wert von 22 Millionen Euro geschnürt habe und diese Tradition fortsetzen werde.

Die Unterstützung wird in Form von Energie-Gutscheinen bereitgestellt, die über Sozialeinrichtungen verteilt werden. Diese Gutscheine helfen Klienten bei der Begleichung ihrer Energiekosten. Zu den beteiligten Organisationen gehören Caritas, Rotes Kreuz, Volkshilfe, Wiener Hilfswerk, Obdach Wien und Licht ins Dunkel. Bereits über 2.000 Menschen haben von dieser unbürokratischen Hilfe profitiert. Zusätzlich gilt bis Ende Februar ein freiwilliger Verzicht auf das Abschalten von Strom, Gas und Fernwärme.

Antrag für neuen Bonus

Der Start der Aktion ist für den 17. März geplant und sie soll bis zum 30. Juni 2025 laufen. Anspruchsberechtigte Kunden können den Bonus entweder online auf der Website der Wien Energie oder in den Servicezentren in Spittelau, Erdberg oder Guntramsdorf beantragen. Notwendig sind hierfür der Name, die Kundennummer und der Nachweis über die Befreiung von der Haushaltsabgabe. Der Bonus wird dann von den nächsten Rechnungen abgezogen und kann pro Kunde einmalig in Anspruch genommen werden.

Bürgermeister Ludwig unterstrich, dass die Lebenshaltungskosten erschwinglich bleiben müssen. Er verwies auf weitere Maßnahmen wie den Wiener Wohnbonus und die Sondergutschrift für Gemeindewohnungsmieter. Zudem sind in diesem Jahr die Mieterhöhungen im Gemeindebau ausgesetzt.