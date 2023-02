Stand-up-Comedy “Show biz” von Nikola Djuricko in Wien

Am 4. März wird Schauspieler und Stand up-Comedian Nikola Djuricko in “Show biz” in Wien auftreten!

Nikola Djuricko schenkt dem österreichischen Publikum einen unvergesslichen Comedy-Abend, mit dem er bereits zahlreiche serbische, bosnische, kroatische und europäische Städte für sich gewinnen konnte.

Drei Jahre nach seinem sehr erfolgreichen Stand-Up-Comedy-Programm „Alles, was Sie über Johnny wissen wollten, aber nie zu fragen wagten“ hat Nikola Djuricko eine neue Show mit dem Titel „Show Biz“ vorbereitet. In einem Zeitraum von einem Monat wird er in Serbien, weiteren Balkan-Ländern und in Wien im Rahmen einer großen Tournee auftreten.

Wie beim letzten Mal hat Nikola Đuričko das neue Material selbst geschrieben und bezieht sich auf sein Leben, seine Karriere und seine Familie. Diese Show hat das Ziel, interessante Details aus seinem Leben und seiner Karriere auf unterhaltsame Weise zu teilen.

„‚SHOW BIZ?‘ ist meine neue Stand-Up-Show. Fast drei Jahre bin ich nicht mehr aufgetreten, deshalb freue ich mich auf die Menschen, das Publikum. Ich habe viel neues Material, zum Beispiel warum man mich mit einem versteckten Mikrofon erwischt hat, warum ich einer Geburt beiwohnen musste oder warum ich meinen Sohn bei der Polizei gemeldet habe. Das sind nur einige neue Lebenserfahrungen und Erkenntnisse, die ich gerne mit den Menschen teilen möchte“, so Nikola Djuricko.

HARD FACTS

Wann? Samstag, 4. März 2023, 19:30 bis 21:30

Wo? VHS Rudolfsheim-Fünfhaus Schwendergasse 41, 1150, Wien, Österreich

Tickets:

Kategorie 1 – 32 Euro

Kategorie 2 – 27 Euro

Rollstuhlplatz 27 Euro