KOSMO verlost 3×2 Tickets für „SEX i GLAD“

Die Belgrader Stand-up-Comedy „Sex i Glad“ („Sex und Hunger“) wird in Wien aufgeführt. Gewinne jetzt Karten für den 18. Februar 2023.

Centralna.ba präsentiert eine großartige Stand-up-Comedy, die in der Hauptstadt Österreichs, mit dem Schauspieler Tarik Filipović aufgeführt wird. Am 18. Februar 2023 kommt das Belgrader Stück „Sex i Glad“ („Sex und Hunger“) auf die Bühne, das die Theater in der ganzen Region und nun endlich auch in Wien füllt.

Inhalt des Theaterstückes

Das Stück „Sex und Hunger“ samt Fortsetzung „Doktor für die Dinger“ erzählt von einem Doktor der Sexualwissenschaft, Professor und Playboy namens Udo Špricenmaher, der vom Schauspieler Tarik Filipović verkörpert wird. Das Stück nimmt die Zuschauer kurzzeitig auf eine spannende Safari durch den Begriffswald im Bereich der menschlichen Sexualität mit. In dieser Aufführung wird das Publikum die Möglichkeit haben, die unterschiedlichsten Arten von sexuellen Beziehungen, sexuelle Hilfsmittel sowie Phänomene wie Cybersex, Chemsex oder beispielsweise Rollenspiele kennenzulernen und/oder zu erkennen…

“SEX i GLAD“ (Centralna.ba)

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

KOSMO verlost 3×2 Eintrittskarten für die Komödie „Sex i Glad“ („Sex und Hunger“). Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Instagram-Post unterhalb. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.

Falls Du kein Glück hast…

…hast Du trotzdem Glück. Denn Du kannst Dir Deine Tickets für die Theatervorstellung am 18.02.2023 auch selber kaufen. Tickets für 25 Euro sind an folgenden Verkaufsstellen in Wien erhältlich. Am Tag der Vorstellung sind Restkarten für 30 Euro an der Theaterkasse erhältlich.