Diese Heiratsanzeige ist der Renner im Netz

In den kroatischen Medien erschien eine ungewöhnliche Anzeige, in der es um einen Mann geht, der eine Frau zum Heiraten sucht, vorausgesetzt natürlich, dass sie bestimmte Kriterien erfüllt.

In dieser sehr lustigen Anzeige, die Tausende von Internetnutzern zum Lachen brachte, schrieb er, dass er, von seiner Auserwählten erwartet, dass sie gebildet ist, da er selbst „die Schule abgeschlossen hat“. All dies wäre in Ordnung, wenn die Anzeige nicht so analphabetisch geschrieben wäre und nicht voller Buchstaben-, Rechtschreib- und Grammatikfehler wäre. Es ist einfach unglaublich, dass ein gebildeter Mensch so schreiben würde.

FOTO: (Screenshot/Facebook)

Am lächerlichsten sind die Kriterien, die dieser Mann festgelegt hat. Diese beziehen sich auf ihre Gesundheit sowie auf soziale Netzwerke.

Die Anzeige stieß auf die witzigsten Kommentare in den Netzwerken, und es scheint, dass das Anämie-Kriterium die Nutzer am meisten amüsierte: „Also soll sie vollblütig sein! Nun, das ist ja eine Prachtfrau“, kommentierten einige.