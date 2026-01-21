Statt Spritze jetzt Pille: Das steckt hinter dem neuen Abnehm-Boom!

Schluss mit Spritzen-Angst bei Übergewicht: Die erste Abnehmpille mit dem Wirkstoff der bekannten GLP-1-Injektionen kommt auf den Markt – und verspricht vergleichbare Erfolge.

Die Angst vor Nadeln stellt für viele übergewichtige Menschen ein erhebliches Hindernis bei der Anwendung moderner Abnehmspritzen dar. Was medizinisch als Durchbruch gilt und nachweislich wirksam ist, scheitert im Alltag oft an der psychologischen Barriere: Die Nadelphobie kann bei Betroffenen nicht nur Stress auslösen, sondern auch zu Panikattacken und körperlichen Abwehrreaktionen führen. Eine vielversprechende Therapieoption wird dadurch für einen Teil der Patienten praktisch unerreichbar.

Diese Hürde könnte bald der Vergangenheit angehören. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat kürzlich die erste orale Variante des GLP-1-Medikaments „Wegovy“ von Novo Nordisk zugelassen. Damit steht erstmals eine Tablettenform zur Verfügung, die ohne Injektionen bei Übergewicht und Adipositas eingesetzt werden kann. Novo Nordisk betont in einer Stellungnahme den Fortschritt: „Als erstes orales GLP-1-Medikament für Menschen mit Übergewicht oder Adipositas bietet die Wegovy-Tablette Patienten eine neue, bequeme Behandlungsoption, die ihnen helfen kann, ihren Weg zur Gewichtsreduktion zu beginnen oder fortzusetzen.“

Der Markteintritt in den USA ist für Anfang Februar geplant. Die Tablette enthält mit Semaglutid denselben Wirkstoff wie die bereits etablierten Injektionspräparate Wegovy und Ozempic. Der Wirkmechanismus bleibt unverändert – das Medikament imitiert ein natürliches Darmhormon, das nach Nahrungsaufnahme freigesetzt wird und sowohl den Appetit reduziert als auch das Sättigungsgefühl verlängert.

Anwendung und Dosierung

Der wesentliche Unterschied liegt im Anwendungsrhythmus: Statt einer wöchentlichen Injektion muss die Tablette täglich eingenommen werden. Dabei sind bestimmte Regeln zu beachten – die Einnahme erfolgt nüchtern mit etwas Wasser, wobei mindestens eine halbe Stunde vorher weder Nahrung noch andere Medikamente konsumiert werden dürfen.

Das Präparat wird in verschiedenen Dosierungen angeboten: 1,5 Milligramm, 4 Milligramm, 9 Milligramm sowie eine Langzeitdosierung von 25 Milligramm. Klinische Studien der späten Phase belegen die Wirksamkeit: Patienten, die über 64 Wochen die 25-Milligramm-Dosis erhielten, verloren durchschnittlich 16,6 Prozent ihres Ausgangsgewichts. Die Kontrollgruppe mit Placebo erreichte lediglich 2,2 Prozent Gewichtsreduktion.

Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit der Wirksamkeit der Wegovy-Injektionen, die nach 68 Wochen zu einer durchschnittlichen Gewichtsabnahme von etwa 15 Prozent führten. Das Nebenwirkungsprofil entspricht dem anderer GLP-1-Präparate – vorwiegend gastrointestinale Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen.

Kosten und Ausblick

Für Selbstzahler in den USA wurde ein gestaffeltes Preismodell festgelegt. Die Einstiegsdosis von 1,5 Milligramm kostet monatlich 149 US-Dollar – ein Ergebnis einer Vereinbarung zwischen Novo Nordisk und der Trump-Administration. Die 4-Milligramm-Dosierung bleibt bis Mitte April ebenfalls bei diesem Preis, steigt danach aber auf 199 US-Dollar. Für die höheren Dosierungen (9 und 25 Milligramm) fallen jeweils 299 Dollar pro Monat an. Ob und wann die Abnehmpille auch in Österreich erhältlich sein wird, ist derzeit noch unklar.

Die Marktexklusivität für Novo Nordisk dürfte zeitlich begrenzt sein. Der Konkurrent Eli Lilly entwickelt mit Orforglipron eine eigene GLP-1-Tablette, die sich bereits im FDA-Prüfverfahren befindet. Die Zulassung wird voraussichtlich bis März 2026 erfolgen.

In einer Phase-III-Studie konnten Patienten mit diesem Präparat innerhalb von 16 Monaten durchschnittlich 10,5 Prozent ihres Körpergewichts – etwa 10,5 Kilogramm – verlieren. Zusätzlich wurden positive Effekte auf Cholesterinwerte, Blutzuckerspiegel, Blutdruck und Triglyceride dokumentiert.