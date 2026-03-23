Stau-Alarm in Bosnien: Diese Grenzübergänge sind betroffen

Wer dieser Tage durch Bosnien reist, braucht Geduld – und einen guten Überblick über Sperren, Baustellen und neue EU-Regeln.

Obwohl an einzelnen Grenzübergängen Protestaktionen angekündigt wurden, rechnen die zuständigen Stellen des IC BIHAMK (bosnischer Automobilclub) nicht damit, dass diese den Personenverkehr nennenswert beeinträchtigen werden. An den übrigen Übergängen sind derzeit Wartezeiten von bis zu 30 Minuten einzuplanen. Zusätzliche Verzögerungen könnten durch das neue EU-Einreiseregistrierungssystem EES (digitale Grenzregistrierung) entstehen.

Lange Fahrzeugkolonnen wurden bei der Ausreise aus Bosnien und Herzegowina an den Grenzübergängen Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod und Orašje verzeichnet.

Das EES startete am 12. Oktober 2025 und wird über sechs Monate schrittweise an den Schengen-Außengrenzen eingeführt. Das System erfasst bei Drittstaatsangehörigen biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Gesichtsbilder und ersetzt das bisherige Abstempeln von Reisepässen – was an den Grenzübergängen zu längeren Abfertigungszeiten führt.

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Sperrungen & Umleitungen

Vollständig gesperrt ist die Brücke auf der Magistralstraße Dobro Polje–Miljevina. Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen werden über Grepak oder Kalinovik umgeleitet, der Schwerverkehr muss die Route über Rogatica und Ustipraca nehmen. Ebenfalls unterbrochen ist der Abschnitt Samac–Grebnica, wo Sanierungsarbeiten an einem Bahnübergang den Verkehr blockieren.

Auf der Autobahn A-1 im Bereich Sarajevo Nord–Podlugovi wird wegen laufender Bauarbeiten auf die Überholspur ausgewichen. Zwischen Sarajevo West und Lepenica – im Bereich der Anschlussstelle Lepenica sowie des Igman-Tunnels – ist der Verkehr auf zwei Spuren der rechten Fahrbahn zusammengefasst.

Gewichtslimits & Baustellen

Auf der Strecke Jablanica–Blidinje gilt eine Gewichtsbeschränkung auf 3,5 Tonnen. Auf dem Abschnitt Tomislavgrad–Prisoje ist wegen Bauarbeiten einspuriger Betrieb mit Ampelregelung eingerichtet, wie der BIHAMK mitteilt.