Staugefahr: Viel Verkehr zu Ferienbeginn in ganz Österreich

Anlässlich des Ferienbeginns warnen Autofahrerklubs vor verstärkten Staus. Wer sich am Freitag in den Urlaub begeben möchte, muss viel Geduld mitbringen.

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen für die Schüler die Sommerferien. Die Autofahrerklubs ARBÖ und ÖAMTC warnen vor zahlreichen Verzögerungen auf Österreichs Straßen. Vor allem auf den Wiener Stadtausfahrten, der Altmannsdorferstraße, der Triester Straße, der Westausfahrt und auf den Stadtautobahnen werden am Wochenende Staus unvermeidlich sein. Zwischen 9.00 und 15.00 Uhr dürfte es auf einigen Reiserouten zu längeren Staus kommen, berichtet „ORF“.

Kroatien-Urlauber müssen warten

Spätestens am Samstag werden sich zahlreiche Familien aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in den Urlaub aufmachen und das erste starke Reisewochenende des Sommers einläuten. Zwischen 9.00 und 15.00 Uhr dürfte es auf einigen Reiserouten zu längeren Staus kommen.

Dazu gehört die Strecke von Kufstein zum Brenner auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13). Richtung Slowenien kommt es auf der A9 zu Staubildungen, sowie auf der Pyhrn-Autobahn. Reisende mit Kroatien als Ziel müssen ebenso mit Verzögerungen in Slowenien rechnen. Die Autobahnverbindung zwischen Ptuj und der slowenisch-kroatischen Grenze ist noch nicht fertig ausgebaut und die Strecke zu Ferienbeginn wird vermutlich überlastet sein.

Sanierung der „Öffis“ in Wien

In den Schulferien werden auch einige Bauarbeiten in Wien durchgeführt. Die ÖBB-Vorortelinie S45 fährt ab Samstag nicht zwischen den Stationen Ottakring und Heiligenstadt. Die Gleise, die 120 Jahre alt sind, werden saniert und teilweise erneuert. Ersatzbusse werden mit Haltestellen in Ottakring, Hernals, Gersthof, bei der Krottenbachstraße, in Oberdöbling und in Heiligenstadt zum Einsatz kommen. Bahnsteige und Gleise der U4 werden umgebaut und erneuert. Von 2. Juli bis 27. August endet die U4 in der Station Spittelau.