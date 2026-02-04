Steht Atom-Deal vor dem Aus? – Nur noch wenige Stunden und neuem Wettrüsten steht nichts mehr im Weg

Das nukleare Sicherheitsnetz zwischen Weltmächten droht zu reißen. Mit dem bevorstehenden Ende des New START-Abkommens wackelt die letzte vertragliche Begrenzung atomarer Arsenale.

Das letzte Atomabkommen zwischen Russland und den USA steht vor dem Aus, was die Gefahr eines neuen nuklearen Wettrüstens heraufbeschwört. Das nach der Kubakrise 1962 entwickelte Netz an Rüstungskontrollverträgen sollte die Wahrscheinlichkeit verheerender Nuklearangriffe minimieren. Ohne eine Einigung in letzter Minute stünden die beiden größten Atommächte erstmals seit über 50 Jahren ohne vertragliche Beschränkungen da.

Kreml-Berater Juri Uschakow teilte mit, Präsident Putin habe das Thema in einer Videokonferenz mit Chinas Staatschef Xi Jinping erörtert und versichert, Moskau werde „besonnen und verantwortungsvoll“ agieren. Putin bekräftigte seine Bereitschaft zu Verhandlungen für strategische Stabilität. Das 2010 in Prag unterzeichnete New START-Abkommen läuft am Mittwoch um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit aus.

Papst Leo XIV. rief beide Seiten eindringlich dazu auf, die im Abkommen festgeschriebenen Begrenzungen nicht aufzugeben. Er betonte die Notwendigkeit, die „Logik der Angst“ durch eine „Ethik des Gemeinwohls“ zu ersetzen.

Warnungen der Experten

Matt Korda von der Federation of American Scientists warnte, dass ohne eine Verlängerung des Abkommens weder Russland noch die USA daran gehindert wären, ihr Arsenal aufzustocken – im Extremfall könnten sie die Größe ihrer derzeit stationierten Nuklearwaffen verdoppeln. Korda räumte ein, dass das Ende von New START nicht zwangsläufig ein Wettrüsten auslösen müsse, nicht zuletzt wegen der enormen Kosten für Atomwaffen.

US-Präsident Trump sendete widersprüchliche Signale zur Rüstungskontrolle und äußerte im vergangenen Monat die Absicht, nach Auslaufen des Vertrags ein besseres Abkommen auszuhandeln. Russische Regierungsvertreter erklärten, bislang sei keine Antwort aus Washington auf Putins Vorschlag zur Verlängerung der Beschränkungen eingegangen.

Nukleare Entwicklung

Die weltweiten Bestände an Atomsprengköpfen sind von ihrem Höchststand von über 70.000 im Jahr 1986 auf etwa 12.000 im Jahr 2025 gesunken. Dennoch modernisieren sowohl die USA als auch Russland ihre Arsenale, während China seinen Bestand im vergangenen Jahrzehnt mehr als verdoppelt hat.

Befürworter der Rüstungskontrolle warnen, dass ein Auslaufen des Abkommens nicht nur die Begrenzungen für Sprengköpfe aufheben, sondern auch das Vertrauen und die Überprüfbarkeit nuklearer Absichten untergraben würde. Kritiker der Rüstungskontrolle halten dagegen, dass solche Abkommen nukleare Innovationen hemmen und Betrug ermöglichen.

Trump äußerte im Vorjahr den Wunsch, China in die Rüstungskontrolle einzubeziehen, und stellte die rhetorische Frage, warum neue Atomwaffen produziert werden sollten, wenn bereits genügend vorhanden seien.

„Wenn jemals die Zeit kommt, in der wir Atomwaffen brauchen wie die, die wir entwickeln und die Russland hat und China in geringerem Maße hat, aber haben wird, wird das ein sehr trauriger Tag sein“, sagte er im Februar letzten Jahres.