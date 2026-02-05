Handgranate im Garten: Anschlag auf Balkan-Superstar Colic

Eine Handgranate im Garten des Balkan-Stars Zdravko Colic schreckt Belgrad auf. Die Polizei hat bereits einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalpolizei hat einen 33-jährigen Mann nach einem Angriff auf das Anwesen des Balkan-Superstars Zdravko Colic festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden, als eine Handgranate in den Garten des Sängerdomizils geworfen wurde. Obwohl niemand verletzt wurde, entstand beträchtlicher Sachschaden. Aleksandra Colic, die Ehefrau des Musikers, alarmierte umgehend die Behörden und setzte um 5:20 Uhr einen Notruf ab.

Auf Anordnung der Belgrader Oberstaatsanwaltschaft wurde der Verdächtige M. S. für 48 Stunden in Gewahrsam genommen, wie die Nachrichtenagentur Tanjug berichtet. Die Ermittler arbeiten mit Hochdruck daran, die Hintergründe der gefährlichen Attacke aufzuklären. Dank des schnellen Eingreifens der serbischen Sicherheitskräfte konnte der mutmaßliche Täter in kürzester Zeit ausfindig gemacht und festgenommen werden.

Ermittlungen laufen

Ob es sich um einen Erpressungsversuch oder einen Akt blinder Zerstörungswut handelt, soll nach der Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft geklärt werden. Der populäre Sänger selbst befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs in Zagreb, wo er an seinem neuen Album arbeitet.

Colic reagiert

In einer ersten Stellungnahme gab sich Colic gefasst und versicherte, dass seine Familie in Sicherheit sei. „In Belgrad ist glücklicherweise alles in Ordnung, allen geht es gut“, erklärte der Musiker. Gleichzeitig appellierte er an die Medien, verantwortungsvoll mit Informationen umzugehen: „Ich verstehe das öffentliche Interesse, aber es ist wichtig, dass nur überprüfte Fakten verbreitet werden.“

Colic kündigte an, den offiziellen Polizeibericht abwarten zu wollen.