Steiermark feiert neuen EuroDreams-Millionär!

Das Glückstraining Österreichs hat erneut Früchte getragen: Ein weiterer glücklicher Gewinner aus der Steiermark wurde am Donnerstag in die illustre Runde der „EuroDreams“-Millionäre aufgenommen, die monatlich 20.000 Euro für die nächsten drei Jahrzehnte erhalten. Österreich festigt damit seinen Ruf als eines der führenden Länder in diesem pan-europäischen Glücksspiel.

Die Magie des Moments

In einer unscheinbaren Annahmestelle nahe Graz ereignete sich der glückliche Zufall: Ein Wettschein, gewählt durch den ersten von fünf Quicktipps, enthielt die magische Kombination aller erforderlichen Zahlen – einschließlich der entscheidenden Traumzahl. Die Belohnung: Ein Geldsegen, der monatlich bis in die Mitte des Jahrhunderts und darüber hinaus fließt.

Österreich in der Spitzengruppe

Diese jüngste Gewinnmitteilung markiert den zweiten österreichischen Triumph im Hauptgewinnsegment des EuroDreams seit dessen Lancierung. Österreich darf sich nun offiziell zu den Glücksspiel-Elite-Nationen zählen, neben Frankreich, dem aktuellen Spitzenreiter mit vier Siegen, und Spanien.

Die EuroDreams-Statistik spricht Bände

Seit dem Spielbeginn im November des vergangenen Jahres haben die EuroDreams viele Leben verändert. Ein genauer Blick auf die Verteilung der Gewinne zeigt:

– Montag, 06.11.: Frankreich (2 Gewinner)

– Montag, 08.01.: Frankreich

– Montag, 22.01.: Spanien

– Donnerstag, 07.03.: Österreich (Tirol)

– Donnerstag, 04.04.: Frankreich

– Donnerstag, 13.06.: Österreich (Steiermark)

Das Spiel und seine Reichweite

EuroDreams verbindet Spielerinnen und Spieler aus acht Nationen, darunter Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg, und die Schweiz, mit dem Versprechen, bis zu 20.000 Euro netto monatlich über einen Zeitraum von 30 Jahren zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei denkbar einfach: „6 aus 40“ plus eine „Traumzahl“ aus 5 auswählen, und hoffen, dass genau diese Kombination gezogen wird. Neben dem Hauptpreis besteht die Chance auf fünf weitere Gewinnstufen.