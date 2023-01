Stewardess: Jeder will Sex auf der Toilette auf 12.000 Metern Höhe haben 

Sie müssen sich gefragt haben, ob Stewardessen Sex mit Piloten haben. Die Antwort wird Sie nicht schockieren: Natürlich tun sie das! „Glauben Sie mir, auf 12.000 Metern passieren alle möglichen Dinge“, verriet eine kroatische Stewardess, die seit einiger Zeit für eine bekannte internationale Fluggesellschaft arbeitet und Hunderte von Flügen in aller Welt hinter sich hat.

Eine attraktive Stewardess, wir nennen sie Petra, schilderte ausführlich die Geheimnisse, Erlebnisse und skurrilen Details ihrer Flüge, von denen einige wirklich schockierend sind, über die das Portal srecna.republika.rs berichtete: „Der Job der Stewardessen ist wie jeder andere, mit den Vorteilen, häufig in verschiedenen Ländern und Städten aufzuwachen, verschiedene Menschen kennenzulernen und die ständige Aufregung zu erleben, die jeder neue Flug mit sich bringt.“, begann sie ihre Geschichte.

„Wenn wir auf 12.000 Metern über Sex sprechen, ist das auch passiert. Meistens blieb die Toilette verschlossen, weil neugierige Passagiere unbedingt Sex im Flugzeug ausprobieren wollten. Andererseits kam es vor, dass alkoholisierte Partner sichtlich Lust hatten und sich bei halbleerem Flugzeug auf einigen der letzten Sitzplätze streichelten“, setzte die Stewardess fort.

Petra, wie sie verriet, warnte Paare oft, wenn sie bemerkte, dass die Dinge außer Kontrolle gerieten. „Es kommt vor, dass sich das Paar mit einer Decke zudeckt und so tut, als wäre es in einer Reality-Show. Man sieht zwar nicht, was sie tun, aber es ist sehr offensichtlich, da manchmal Seufzer zu hören sind und die Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung immer so tun, als würden sie schlafen und nicht hören, was vor sich geht. Manchmal schließe ich auch ein Auge, aber wenn der Flieger voll ist, dann muss ich reagieren. Normalerweise ermahne ich sie oder schreie sie sogar an, damit aufzuhören und sich besser zu benehmen. Sie hören meistens auf mich und entschuldigen sich“, betonte sie.

Gutaussehende Piloten und Stewards mit Erfahrung wissen, wie man mit Stewardessen ein Verhältnis beginnt, da es unter Kollegen nicht allzu fremd ist, also gleich wie in jedem anderen Beruf.

„Nach einem langen Flug hat mich der Pilot eingeladen, mit ihm auszugehen. Er war etwa 15 Jahre älter als ich, aber ich stimmte zu. Ich erinnere mich, dass wir in eine Bar gingen, wo exotische Tänzerinnen auftraten. Wir tranken ziemlich viel und ein thailändisches Mädchen tanzte auf unserem Schoß. Der Pilot war sehr charmant und verführte mich gekonnt auf dem Weg zum Hotel. Wir landeten in seinem Hotelzimmer. Einmal klopfte es und eine wunderschöne Thailänderin erschien an der Tür. Ich war verwirrt, ich hatte noch nie zuvor einen Dreier versucht, aber ich war ziemlich beschwipst und hatte immer davon geträumt, es zu versuchen. Also habe ich zugestimmt, dass dieses junge Mädchen sich uns anschließt. Der gutaussehende Pilot hat sich hauptsächlich um mich gekümmert, während die Thailänderin auch mitgemacht hat. Man könnte sagen, dass es eine unvergessliche Nacht war“, schloss die Stewardess und wies darauf hin, dass dies nicht üblich ist, aber solche Ausnahmen passieren.