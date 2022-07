Strompreise erreichen neues Rekordhoch

Die Strompreise in den europäischen Ländern sind auf einem historischen Höchststand.

Der Strompreis in Frankreich beträgt 432,43 Euro pro Megawattstunde, in Deutschland 377,66 Euro, in Belgien 378,38 Euro, in den Niederlanden 367,43 Euro und in Österreich 396,77 Euro.

Preiserhöhungen sind auch in Finnland, Lettland, Litauen und Estland bemerkbar, wo 415,65 Euro für Megawattstunde gezahlt wird, was ebenfalls das historische Maximum ist.

Parallel zum Gaspreis steigt der Strompreis in Europa, und zwar um mehr als 3,5 %. Somit kostet ein tausend Kubikmeter ca. 1.743 Euro.