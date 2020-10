Stück für Stück zum Glück mit dem philoro Edelmetallsparplan

Der 31. Oktober ist Weltspartag. Und noch nie waren Sorgen aufgrund wirtschaftlicher Einbrüche und damit verbundener Jobverluste so weit verbreitet wie heuer. Durch Corona hat das Sparen und die finanzielle Vorsorge einen neuen Stellenwert und hohe Wichtigkeit erlangt.

Nicht nur die Corona sondern auch diverse Finanzkrisen in den letzten Jahren führten dazu, dass das Vertrauen in Banken und ihre klassischen Spar- und Investitionsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Aktien und Bausparverträge, sank. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und aus Angst vor Zinsverlusten greifen Anleger traditionell auf wertbeständige Anlagemöglich­keiten zurück, wobei hier vor allem die Edelmetalle Gold und Silber ganz hoch im Kurs stehen. philoro, einer der europäischen Marktführer im Bereich des Edelmetallhandels mit Sitz in Österreich, bietet mit dem hauseigenen Edelmetallsparplan eine einzigartige und von den Zentralbanken unabhängige Anlagemöglichkeit mit zahlreichen Vorteilen.

SPAREN

Edelmetalle als langfristig wertsichere Alternative.

Flexibel und sicher

Wie bei anderen Sparplänen kann man auch beim philoro Edelmetallsparplan mit einem selbst festgelegten Sparbetrag in Barren oder Münzen investieren. Flexibel wie die Beträge sind auch die Auszahlungen, die Laufzeit und Sonderzahlungen in beliebiger Höhe. Sie können jederzeit der jeweiligen Lebenssituation angepasst werden. Ebenso ist höchste Transparenz gewährleistet, da man mit seinen persönlichen Nutzerdaten den aktuellen Stand des Edelmetallsparplanes zu jeder Tages- und Nachtzeit einsehen kann. Auch um die Sicherheit seiner Ersparnisse muss man sich bei philoro keine Sorgen machen, die Edelmetalle werden sicher in den hauseigenen Depots aufbewahrt und jährlich von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsinstitut bestätigt.

(FOTO: philoro)

Geringer Aufwand bei hohem Ertrag

Ein weiterer Vorteil des philoro Edelmetallsparplans ist der geringe persönliche Aufwand. Man muss Einkäufe nicht jeden Monat selbst tätigen, denn dies wird von den Experten des Unternehmens übernommen, die Gold zum aktuellen Kurs kaufen und ihren Sparbetrag so automatisch investieren. Grundsätzlich ist auch immer möglich, über das angesparte Vermögen zu verfügen, was den Verkauf des Goldes bzw. Silbers jederzeit möglich macht. Dabei ist es egal, ob man Teile oder den Gesamtbetrag veräußern möchte. Man kann sich sein Erspartes Goldvermögen auch in Form von Wunschbarren ausliefern und einfach in der Filiale abholen oder nach Hause schicken lassen. Der Edelmetallsparplan feierte kürzlich seine Österreich­premiere. Wer direkt zum Start dabei sein möchte, kann sich unter philoro.at/service/edelmetallsparplan anmelden.

KONTAKT:

philoro EDELMETALLE GmbH

E-Mail: sparplan@philoro.com

Web: www.philoro.at