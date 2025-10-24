Sturm-Chaos in Österreich: 8.000 Haushalte sind ohne Strom

Sturmtief legt Kärnten lahm: Tausende Haushalte sitzen im Dunkeln, während Reparaturtrupps gegen die Naturgewalt ankämpfen. Die Nacht wird lang.

Ein schwerer Sturm hat am Donnerstagabend weite Teile Österreichs erfasst und insbesondere in Kärnten massive Stromausfälle verursacht. Bereits gegen 19 Uhr meldete Robert Schmaranz von Kärnten Netz erste Schäden am Stromnetz. Die Situation verschärfte sich rasch, sodass bis 20 Uhr bereits etwa 8.000 Haushalte ohne Elektrizität waren.

Umgestürzte Bäume und beschädigte Infrastruktur erschweren die Lage zusätzlich. Laut Schmaranz, der sich gegenüber der Kleinen Zeitung äußerte, werden viele Kärntner die Nacht ohne Strom verbringen müssen, da vor Mitternacht keine Wetterbesserung zu erwarten sei. Die Reparaturarbeiten gestalten sich unter den herrschenden Sturmverhältnissen für die Einsatzkräfte besonders gefährlich.

Landesweite Wetterwarnungen

Eine Kaltfront zog am Donnerstagabend über das Land und brachte heftige Unwetter mit sich. Für acht Bundesländer wurden Wetterwarnungen ausgegeben, wobei der Süden und Südosten sowie Wien besonders betroffen waren. Die Schäden nehmen kontinuierlich zu, während die Instandsetzungsarbeiten unter extremen Bedingungen stattfinden müssen.

Mit umfassenden Reparaturmaßnahmen kann voraussichtlich erst nach Mitternacht begonnen werden.