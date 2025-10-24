Vorsicht bei Anruf! Betrüger versprechen ÖGK-Geld und leeren Konten

Mit falschen Versprechungen locken Betrüger in Niederösterreich arglose ÖGK-Versicherte in die Falle. Statt versprochener Rückerstattungen drohen Kontoplünderungen.

Aktuell häufen sich in Niederösterreich betrügerische Telefonanrufe, bei denen sich Kriminelle als Mitarbeiter der Österreichischen Gesundheitskasse ausgeben. Die Betrüger kontaktieren Versicherte mit der vermeintlich guten Nachricht einer anstehenden Kostenrückerstattung. Mit der Begrüßung „Hallo, hier ist die ÖGK-Kostenrückerstattung!“ versuchen sie, das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen und fordern anschließend deren Bankverbindung an.

Die Masche zielt darauf ab, IBAN- oder BIC-Codes zu erhalten, angeblich um Geld überweisen zu können. Wer in der Hoffnung auf eine Rückzahlung diese sensiblen Daten herausgibt, erlebt jedoch meist eine böse Überraschung – statt einer Gutschrift folgen unerlaubte Abbuchungen vom Konto.

⇢ Achtung! Dreiste Abzocke: Falsche ÖGK-Mitarbeiter wollen an Ihr Konto



Die Gesundheitskasse warnt ausdrücklich, dass es sich bei solchen Anrufen um Betrugsversuche handelt.

Schutz vor Betrug

Die ÖGK stellt klar, dass sie unter keinen Umständen telefonisch Bank- oder Kreditkartendaten abfragt. Legitime Kostenrückerstattungen erfolgen stets über abgesicherte Wege und werden immer vorab schriftlich angekündigt. Betroffene sollten verdächtige Anrufe dieser Art umgehend der Gesundheitskasse oder den Strafverfolgungsbehörden melden.