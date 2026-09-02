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Bergunfall

Tagelang unentdeckt: Leiche nach 110-Meter-Sturz am Tiroler Berg gefunden

Tagelang unentdeckt: Leiche nach 110-Meter-Sturz am Tiroler Berg gefunden
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Am Gaishorn in Tannheim im Tiroler Bezirk Reutte ist eine bislang unbekannte Person tödlich verunglückt. Die Bergrettung Tannheim entdeckte die Leiche am Freitag – einem Sturz über rund 110 Meter durch felsdurchsetztes Gelände war die Person zum Opfer gefallen.

Wie genau es zu dem Absturz kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Einem Sprecher der Exekutive zufolge dürfte die Person bereits geraume Zeit vor ihrer Entdeckung im Gelände gelegen haben.

Obduktion angeordnet

Die Bergung der Leiche übernahmen die Besatzung eines Polizeihubschraubers und die örtliche Bergrettung gemeinsam. Nachdem die Bergrettung die Behörden am Freitag über den Fund informiert hatte, wurden die Maßnahmen umgehend eingeleitet.

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Obduktion an.

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