Tankstellen-Räuber tötet Polizisten mit seiner Dienstwaffe

Bei einem Tankstellenraub im Saarland eskalierte die Situation dramatisch: Ein Polizist verlor sein Leben, nachdem der Täter ihm die Dienstwaffe entrissen hatte.

In Völklingen endete ein Polizeieinsatz am Donnerstagabend mit einem tragischen Todesfall. Ein 34-jähriger Polizeioberkommissar verlor sein Leben, nachdem er bei der Verfolgung eines Tankstellenräubers in einen Schusswechsel geraten war. Die beiden Polizisten hatten den bewaffneten Täter nach dem Überfall zu Fuß verfolgt, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. In deren Verlauf wurden Schüsse abgefeuert, die den Beamten so schwer trafen, dass er trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen kurz nach dem Einsatz verstarb.

📍 Ort des Geschehens

Tödlicher Schusswechsel

Die Ermittlungen ergaben bislang, dass der 18-jährige Täter mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft während der Auseinandersetzung einem Beamten die Dienstwaffe entreißen konnte. Mit dieser feuerte er mehrmals auf den Polizisten. Im darauffolgenden Schusswechsel wurde auch der Täter getroffen. Obwohl verletzt, versuchte er zu entkommen, konnte jedoch kurze Zeit später gefasst werden.

Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Am Tatort waren zahlreiche Einsatzkräfte und Rettungswagen im Einsatz, die Polizei sicherte die Umgebung weiträumig ab.

Ministerielle Trauer

Saarlands Innenminister Reinhold Jost äußerte tiefe Betroffenheit über den Vorfall. „Ich trauere um unseren jungen Kollegen, der in Völklingen im Einsatz für unsere Sicherheit sein Leben verloren hat“, erklärte Jost. Er sprach den Angehörigen, Freunden und Kollegen des getöteten Beamten sein tiefstes Mitgefühl aus.

Er kündigte eine umfassende Untersuchung des Vorfalls an. Auch die Gewerkschaft der Polizei zeigte sich tief betroffen und forderte eine vollständige Aufklärung des Tathergangs. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des tödlichen Einsatzes dauern an.